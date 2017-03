Đánh vợ rồi đánh luôn công an

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chiều 24/12, Long sau khi đi nhậu về đã gây gổ với vợ mình là chị H.T.N.Q. Sau một lúc to tiếng, Long đã thẳng tay đánh vợ bị thương.

Hàng xóm thấy vậy đã vào can ngăn, đồng thời gọi điện báo cho công an phường Trường An đến can thiệp giúp chị Q.

Sau đó, Thượng úy Võ Đại Thành, công an phường Trường An, đến tại nhà Long để hòa giải, khuyên nhủ. Sẵn hơi men trong người, Long đã lao vào đánh thượng úy Thành gây chấn thương vùng mặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Đ.Dương (Dân trí)