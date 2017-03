Đánh xe tải đi trộm lò than

Trước đó, vào các ngày 22 và 23-3, người dân trình báo về việc bị mất trộm than. Qua trinh sát, công an mời nhóm của Phước về làm việc và người này khai nhận là thủ phạm. Phước khai khi phát hiện những người hấp than về nhà, nhóm này đã đánh xe tải đến, thấy lò hấp than đang nóng rực nên cả nhóm chở nước đến dập rồi trộm than mang đi bán. Công an đã thu giữ xe tải cùng ba xe máy là phương tiện mà các bị can dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.