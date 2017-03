Đạo chích trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng sa lưới

Trao đổi với PV chiều 6/6, Trung tá Châu Quốc Huy - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ trộm tiệm vàng Xái Hua do ông Ong Văn Xái (45 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) làm chủ, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, Công an Bạc Liêu xác định "tác giả" gây ra vụ trộm này là đối tượng Nguyễn Văn Nhã, còn có tên gọi khác là Nhã "ông trời" (40 tuổi, nguyên quán ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp; ĐKTT khu vực Tân Lợi 1, phường Hưng Thạnh, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 5h45’ ngày 6/5/2008, ông Xái đi tập thể dục về thì phát hiện cửa nhà bị bẻ khóa. Ông Xái nhanh chân bước vào và không tin vào mắt mình: Toàn bộ nữ trang được trưng bày trong tủ không cánh mà bay. Két sắt cạnh đó cũng bị cạy bật cửa còn lại mớ tiền lẻ.

Theo trình báo của ông Xái, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy 80 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 24K, 2.500 đôla Mỹ, 500 đôla Australia, 3.000 đôla Đài Loan… Tổng giá trị tài sản (theo bản giám định tài sản ngày 10/7/2008 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giá Rai) là 1.498.475 đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương vào cuộc, khởi tố vụ án. Qua công tác nghiên cứu phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ trong thời gian gần đây, PC44 Công an Bạc Liêu phát hiện một số vụ trộm cắp tài sản (trộm tiệm vàng) xảy ra ở một số địa bàn thuộc khu vực các tỉnh Nam bộ do Công an tỉnh An Giang khám phá được đăng trên Báo Công an nhân dân do đối tượng Nguyễn Văn Nhã thực hiện có phương thức, thủ đoạn gây án, dấu vết để lại hiện trường có nhiều đặc điểm giống với vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Xái Hua.

Từ manh mối này, PC44 Công an Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh yêu cầu cung cấp một số tài liệu, dấu vết thu được tại hiện trường để đơn vị phối hợp với Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra.

Qua đấu tranh, tên Nhã khai nhận diễn biến hành vi phạm tội của bản thân như sau: Chiều 5/6/2008, Nhã đi từ An Giang xuống Cà Mau với mục đích quan sát các tiệm vàng để tìm cách đột nhập, trộm cắp tài sản. Đến địa phận huyện Giá Rai, Nhã phát hiện tiệm vàng Xái Hua có thể đột nhập từ phía sau. Sau khi quan sát đặc điểm xung quanh tiệm vàng Xái Hua, Nhã đợi đến khoảng 21h đêm cùng ngày rồi ra tay… Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định Nhã "ông trời" từng thực hiện ít nhất 17 vụ đột nhập vào tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây, trộm hàng ngàn lượng vàng.



Theo Binh Huyền (CAND)