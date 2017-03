“Đạo chích“ “vét đồ“ nhà “ông trùm” bảo vệ như chốn không người

Những cảnh tượng do hàng chục camera ghi lại cho thấy một “cuốn phim” vừa bi vừa hài.

Hình ảnh tên trộm cắt từ clip

“Chấp” cả công an "đón lõng"

Đêm 2/3/2013, một người phụ nữ 37 tuổi đang say ngủ trong nhà là một ngôi nhà bốn lầu kiên cố trong khu dân cư cao cấp thuộc đường Hoa Trà (phường 7, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh) chợt choàng tỉnh vì nghe có tiếng súng nổ. Giật mình thức giấc, nhưng lo sợ là “các băng nhóm nào đó giải quyết mâu thuẫn với nhau” nên chị không dám mở cửa sổ.

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, chị bất ngờ phát hiện hai chiếc túi xách để trên bàn đã biến mất. Liếc nhìn quanh, hai chiếc điện thoại di động đắt tiền cũng “không cánh mà bay”. Người phụ nữ lay chồng dậy: "Túi xách với điện thoại của em đâu mất rồi". Anh chồng ngái ngủ: "Em nhìn quanh coi để đâu", và thuận tay quờ chiếc điện thoại của mình vẫn đặt trên đầu giường, đồng thời… tỉnh ngủ hẳn.

Ngồi hẳn dậy lục tung phòng, anh cũng không thấy điện thoại mình đâu. Lúc này vợ chồng mới tá hỏa: "Nhà vừa có trộm viếng thăm".

Khi trình báo vụ trộm đến công an phường, lúc đó vợ chồng này mới biết tiếng súng trong đêm chính là phát súng công an bắn cảnh cáo tên trộm ở… chính nhà mình. Chuyện là đêm đó, người hàng xóm ở đối diện nhà nạn nhân phát hiện hai thanh niên có ý định đột nhập nhà hàng xóm. Một tên trèo lên chậu cây cảnh, tên còn lại leo lên người đồng bọn, tiếp tục bám vào lan can lầu một nhà hàng xóm, rồi chui qua cửa sổ nhà nạn nhân.

Trước tình hình tội phạm vốn manh động, hơn nữa những gia đình xung quanh đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, nhà nào cũng kín cổng cao tường với hệ thống cửa cuốn tự động, việc tri hô, “chi viện” là rất khó khăn, người phát hiện vụ trộm đã gọi điện thoại lên công an phường thông báo vụ việc, rồi ở trong nhà chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, bác nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng bước chân chạy rình rịch mất hút.

Thì ra công an phường sau khi nhận được tin báo đã điều một cảnh sát xuống hiện trường. Khi phát hiện công an, tên ở bên ngoài cảnh giới nhanh chân lẩn mất. Nhận định nếu biết mình đã bị phát hiện, tên trộm trong nhà rất có thể sẽ làm hại người trong gia đình, anh công an kiên nhẫn đón lõng ở dưới đường, ý định đợi khi tên trộm khuân đồ ra sẽ bắt gọn.

Khoảng 20 phút sau, tên trộm xuất hiện ở ban công lầu một, phát hiện công an thì bất chấp nguy hiểm, nhảy từ ban công cách mặt đất 4m xuống đường. Cảnh sát hô lớn: "Đứng lại" nhưng tên trộm vẫn ngoan cố, nén đau co chân bỏ chạy. Khi cảnh sát bắn một phát súng chỉ thiên cảnh cáo thì tên trộm đã biến vào màn đêm mất hút.

Những thước phim “bi hài”

Vụ trộm hài hước ở chỗ em trai của người phụ nữ nêu trên, sống cùng nhà là Giám đốc một công ty chuyên về bảo vệ an ninh. Ngôi nhà của “ông trùm bảo vệ” đương nhiên cũng được lắp đặt rất nhiều camera và hệ thống báo trộm cực kỳ hiện đại. Tuy nhiên, do thường xuyên đi làm về khuya, sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, gia đình anh thường tắt tất cả thiết bị báo động, chỉ để lại những camera ghi hình.

Mở lại những clip của 16 camera ghi lại trong đêm 2/3, người ta xem mà vừa tức, vừa buồn cười. Những máy quay được đặt ở tất cả các phòng, khắp các hàng lang, cầu thang, ghi lại rõ ràng hình ảnh tên "đạo chích" từ lúc hắn bắt đầu bước vào, đến lúc hắn bỏ đi.

Đêm hôm đó lúc đi ngủ, vợ chồng nhà này quên không đóng cửa sổ ở ban công lầu một. Hai tên trộm đi bộ khắp các ngả đường để "định vị" mục tiêu, đã phát hiện được sơ hở trên. Camera ở cửa tầng trệt ghi được hình ảnh hai tên đạo chích cõng nhau trèo lên, đu vào ban công lầu một nhà hàng xóm, rồi chuyền sang, chui vào phòng ngủ.

Vào lúc 3h42, camera trong phòng ngủ ghi được hình ảnh tên trộm bật đèn pin điện thoại, soi chiếc bàn trên đầu giường nơi vợ chồng chủ nhà đang “ngủ say như chết”, lấy đi hai chiếc túi xách.

Vài phút sau, camera ở cầu thang cho thấy tên này khệ nệ xách hai chiếc túi lên lầu bốn là phòng tập thể dục. Tại đây, hắn đổ hai chiếc túi ra để lấy tiền.

Vào lúc 3h55, camera đặt ở phòng karaoke ở lầu 3 ghi lại được cận cảnh tên đạo chích. Hắn dong dỏng cao, tóc "bổ luống", mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần bò trắng, dùng điện thoại soi khắp căn phòng nhưng không thấy vật dụng nào có giá trị. Sau đó hắn bỏ số tiền vừa lấy được từ hai chiếc túi ra, ung dung ngồi xổm đếm kỹ lưỡng.

Xem đến cảnh này, ai cũng phải phì cười trước sự cẩn thận, tỉ mỉ của tên đạo chích. Hài hước hơn, có lẽ thấy số tiền quá nhiều, tên trộm ranh ma quyết định giấu một phần số tiền trên bỏ vào quần trong để "ăn mảnh". Số còn lại hắn bỏ vào túi hậu quần bò. Có lẽ số tiền này sẽ được chia "sòng phẳng" với chiến hữu đang cảnh giới phía ngoài?.

Lòng tham vô đáy, tên trộm tiếp tục mò xuống tầng trệt. Camera ở đây ghi lại cảnh hắn phát hiện một con chó cảnh nhỏ đang say ngủ. Sợ con chó sủa sẽ bị phát hiện, hắn rón rén trở lại lầu một, định mở cửa vào phòng ngủ còn lại ở tầng này, nhưng phát hiện người trong phòng vẫn còn thức nên hắn nhẹ nhàng "chuồn êm".

Mẹ của người phụ nữ bị mất hai túi xách kể lại: "Lúc đó tôi vẫn còn thức, nghe tiếng bước chân ở hành lang nhưng không mở cửa, vì tôi nghĩ đó là con trai tôi dậy pha cafe để làm việc. Bình thường nó vẫn thức đêm như vậy, ai dè đó là bọn trộm. May quá, tôi nếu hôm đó tôi mở cửa, rất có thể tôi đã gặp nguy hiểm".

Diễn biến tiếp theo, camera ghi được hình ảnh đạo chích ngược lên hai phòng ngủ ở lầu hai nhưng hai phòng này khóa trái cửa bên trong khiến hắn không vào được. Tên trộm quyết định quay lại phòng ngủ tại lầu một, nơi hắn đột nhập từ trước, hy vọng khoắng thêm được đồ có giá trị.

Tại đây, hắn "thuận tay" quơ thêm một chiếc máy tính, hai điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy rồi trèo trở lại ban công. Cảnh tượng cuối cùng là phát hiện công an đứng ở dưới đường, tên trộm liều mạng nhảy xuống. Công an hô đứng lại, bắn chỉ thiên, hắn vẫn cắm đầu chạy trốn.

Chủ căn nhà nêu trên chia sẻ: "Nhiều tài sản bị mất, ai mà chẳng tiếc. Nhưng khi xem lại những cảnh kẻ lạ mặt ung dung đi lại tới nửa tiếng đồng hồ trong nhà mình, gia đình tôi ai cũng toát mồ hôi hột, rất may mới chỉ mất tài sản chưa xảy ra hậu quả gì khác nghiêm trọng. Tin tưởng vào hệ thống an ninh tối tân, gia đình tôi đã chủ quan sơ hở".

Đây cũng là bài học cho nhiều gia đình. Việc trang bị các thiết bị an ninh để bảo vệ tài sản, gia đình là cần thiết, nhưng nếu ỷ lại ở máy móc mà con người thiếu cảnh giác, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bọn tội phạm.

Công an đang truy tìm tung tích nhóm trộm táo tợn nói trên.

Theo Thủy Trúc (Pháp luật Việt Nam)