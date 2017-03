Đào trộm mộ để tìm vàng

Ngôi mộ bị kẻ xấu đào bới để tìm vàng - Ảnh: Tuy An



Khi được hỏi nguyên nhân vì sao kẻ gian đào mộ cụ Chuyền, chị Huệ giải thích: “Má tôi lúc còn sống thường nói đùa với mọi người, khi tao chết nhớ đem túi vàng theo cho tao. Và do vợ chồng già sống với nhau (cụ Chuyền sống với chồng là cụ ông Phạm Minh, 97 tuổi) nên lúc nào má tôi cũng đeo cái túi vải nhỏ bỏ trầu cau bên người.Lúc bà chết, khi khâm liệm, người nhà có lấy mấy chỉ vàng đưa cho ông thầy cúng làm phép huơ qua huơ lại trên mặt rồi lấy một tí vàng (rất nhỏ) bỏ vào miệng má tôi, chứ hoàn toàn không có bỏ theo phân vàng nào. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nghi ngờ gia đình có bỏ hai lượng vàng khi chôn má, dẫn đến việc một số kẻ xấu đã nhẫn tâm đào mộ má tôi lên để tìm vàng. Chứ lâu nay gia đình tôi đâu có thù oán với ai”.Có mặt tại hiện trường vào ngày 5.11, chúng tôi nhận thấy ngôi mộ được xây kiên cố bằng xi măng, xung quanh vẫn còn nhiều dấu vết của việc đào trộm, đất trong và ngoài mộ bị bới tung. Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã An Xuân, cho biết: “Công an xã đang phối hợp với công an huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tuy nhiên do trời mưa to, rất khó xác định được dấu vết của kẻ đào trộm".Trong khi chờ cơ quan công an làm rõ vụ đào trộm mộ, nhiều người dân ở địa phương lo lắng những ngôi mộ của người thân của họ cũng sẽ bị kẻ xấu đào trộm như mộ bà Chuyền.Theo Tuy An (TNO)