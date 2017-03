Đập tan băng giang hồ khét tiếng ở Bình Dương

Sáng 23-9, thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An - Bình Dương, cho biết cơ quan này vừa bắt nóng Mười Thu (tức Nguyễn Trọng Mười, 38 tuổi, trú ở phường An Bình, thị xã Dĩ An; quê tỉnh Nghệ An) cùng 15 tay đàn em, thu giữ 3 khẩu súng và 17 mã tấu.

Thượng tá Phúc trao đổi cùng các PV sáng nay

Theo thượng tá Phúc, khoảng 21 giờ tối 22-9, nhận được tin băng Mười Thu đang chuẩn bị "hàng nóng" để hỗn chiến cùng một băng nhóm khác, lực lượng công an đã được huy động tối đa để vây ráp trước nhà Mười Thu ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Thấy lực lượng công an, các đối tượng liền vứt súng và mã tấu ra bụi cây quanh nhà Mười Thu.

Sau khi áp giải các đối tượng về trụ sở, công an dùng đèn pin tìm tang vật và thu được 3 khẩu súng gồm 1 khẩu rulô, 1 súng hơi, 1 súng hoa cải, hộp đạn, 1 áo giáp chống đạn và 17 mã tấu. 17 cây mã tấu của băng giang hồ Mười Thu bị tịch thu đêm 22-9 Cũng trong sáng 29-4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án mở rộng điều tra. Từ hai tháng nay, Công an tỉnh Bình Dương kết hợp Công an thị xã Dĩ An mở đợt cao điểm truy quét các băng nhóm giang hồ và các đường dây “đá xế” ở Dĩ An. Trước băng Mười Thu, các băng nhóm khác của Tuấn “chó”, Nguyễn Văn Năm đã bị tóm.

Theo N.Phú (NLĐO)