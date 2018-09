Đập vỡ kính ô tô, lấy trộm gần 300 triệu đồng

Chiều 7-9, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Ninh Xá (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm đập kính xe ô tô, lấy đi số tiền lớn.



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: FB

Theo đó, vụ trộm xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực chợ Đọ (thuộc địa bàn phường Ninh Xá).

Thời điểm này, chủ nhân của chiếc xe ô tô vừa đi ra khỏi một ngân hàng gần đó. Khi tới khu vực chợ Đọ, tài xế đã dừng ô tô để vào mua đồ, khi quay trở lại thì thấy xe bị đập vỡ kính phụ, kiểm tra bên trong thì thấy mất một số tiền mặt lớn.

“Số tiền khá lớn, khoảng 290 triệu đồng. Nhận định ban đầu là đã có người theo dõi chủ xe ô tô này từ trước. Khi người này dừng xe để vào chợ Đọ mua đồ thì kẻ trộm đã ra tay và lấy đi số tiền trên”, ông Thắng thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Ninh Xá, ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ xe đã lên trình báo với cơ quan công an. Hiện phía công an phường Ninh Xá đang phối hợp với công an TP Bắc Ninh truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm trên.