Đạp xe, ném đá vào đầu chiến sĩ CSGT

Vào khoảng 15h, ngày 13/6, trên tuyến quốc lộ 24B, đoạn đi qua thôn Nước Lang, xã Ba Dinh (Ba Tơ), tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Ba Tơ phát hiện và ra tín hiệu tạm dừng để xử lý Tài và Thảo về lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy, tổ CSGT Công an huyện Ba Tơ đuổi theo, chặn được 2 đối tượng ngay sau đó.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Quá trình lập biên bản xử lý, Tài và Thảo không chịu ký biên bản vi phạm luật giao thông đường bộ, mà lăng mạ chửi thề tổ CSGT. Sau đó, Thảo dùng đá ném vào tổ CSGT thông, thượng sỹ Đinh Quang Đại bị ném đá vào đầu, may có mũ bảo hiểm che chắn nên không xảy ra thương tích. Chưa dừng lại ở đó, Thảo còn đạp ngã xe CSGT.

Trước diễn biến phức tạp của sự việc, tổ Cảnh sát giao thông yêu cầu Công an huyện hỗ trợ thêm lực lượng. Sau khi tiếp nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ cử ngay lực lượng hỗ trợ đến hiện trường, kịp thời khống chế 2 đối tượng. Quá trình khống chế, Tài xúi giục Thảo cởi quần áo với mục đích gấy kích động.



Vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bee