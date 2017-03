Đạp xe xuyên Việt vì trẻ thơ

Sáng nay (1-6), Ngày Quốc tế thiếu nhi, từ Hà Nội anh lại cùng chiếc xe đạp thực hiện hành trình xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam”.

Hai lần đạp xe xuyên Việt

Hùng sinh ra ở vùng đất nghèo Bình Chương, Quảng Ngãi và có một tuổi thơ cơ cực. Không to lớn, vạm vỡ nhưng trông anh rắn rỏi, nước da sạm nắng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Hùng nói một cách tự tin khi chuẩn bị chuyến xuyên Việt lần hai của mình. “Tôi yêu quê hương, yêu trẻ thơ nghèo khó. Vì ở đó, tôi nhìn lại được tuổi thơ của mình. Với tôi, đi là để được mở mang tầm nhìn, hiểu đất nước mình, nhân dân mình”. Ý tưởng thực hiện chuyến xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam” hình thành sau khi Hùng đạp xe vòng quanh đất nước kêu gọi tuổi trẻ tránh xa ma túy vào năm 2007. Hình ảnh cuộc sống nghèo khó của miền Trung và đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc luôn ám ảnh Hùng, thôi thúc anh phải làm việc gì đó. Thế là anh lao vào làm đủ nghề: hớt tóc, sửa chữa xe máy... để tích lũy cho chuyến đi lần hai. Thế là cái tên Hùng “hớt tóc” ra đời... Cùng đi với Hùng chuyến này có Nguyễn Đức Đạt (Quang Đạt - một cascadeur trong nhiều phim truyện Việt Nam). Chuyến đi năm ngoái của Hùng được báo chí đăng tin, các tổ chức đoàn thể, doanh nhân biết tin đã cổ vũ nhiệt tình. Lần này, với hệ thống thông tin qua mạng, báo chí, chuyến đi của Hùng sẽ được nhiều người tiếp tục biết đến.

Vừa đi vừa vận động từ thiện

Trên hành trình xuyên Việt “Vì trẻ thơ Việt Nam”, Hùng sẽ dừng lại Tam Kỳ giao lưu với sinh viên Đại học Quảng Nam và vận động quyên góp 30.000 áo ấm tặng trẻ em sáu huyện miền núi Quảng Nam. Tiếp đến gặp gỡ thanh niên tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và tặng học bổng cho học sinh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi thông tin về chuyến đi của Hùng được truyền đi, nhiều cơ sở đoàn, giới blogger và những nhà hảo tâm ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng nhiệt tình hưởng ứng. Các cơ sở đoàn ở Công ty May Trường Giang, Bưu điện Quảng Nam, Công ty Xây dựng giao thông Hội An, Công ty Xây lắp điện Quảng Nam, Công ty cổ phần In và dịch vụ Quảng Nam, CLB Sơn Ca... đã tổ chức quyên góp quần áo và hàng chục triệu đồng để giúp trẻ em miền núi. Một Việt kiều thông qua blog gửi tặng mười triệu đồng gây quỹ học bổng cho học sinh Đức Phổ.

Hùng tâm sự với chúng tôi trước lúc lên đường: “Mong rằng hành trình sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người để góp kinh phí làm cầu treo Mường Lay, xây dựng một ngôi trường ở Sơn La, Lai Châu. Tôi chọn ngày 21-6 về đích tại TP.HCM là mong báo chí hãy chung tay cùng tôi thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình vì trẻ thơ Việt Nam mà tôi xin làm người nhóm lửa. Nhiệt tình đó có thể chuyển thành những tấm áo ấm cho trẻ em trong mùa đông, là ngôi trường ở bản làng xa xôi hoặc một cây cầu treo để học sinh đến trường an toàn”.

Hy vọng chuyến xuyên Việt lần hai của Hùng thành công, bởi bên anh có hàng triệu tấm lòng vì trẻ thơ. Theo Hùng, thành công của chuyến đi này sẽ là nguồn động viên để anh thực hiện chuyến xuyên Việt lần ba “Về với trẻ em Tây Bắc” dự kiến vào tháng Chín tới...