Đặt bom giả, tống tiền 2 tỉ đồng

Sau khi cầm chiếc xe máy của gia đình lấy 3 triệu đồng làm chi phí, Minh đến một khách sạn thuê phòng để chế tạo thiết bị giả gây cháy nổ. Minh tháo bình ắcquy cũ cho thuốc bồi (chất gây cháy, ở nhà Minh có sẵn) vào, tháo đèn báo sáng, dây điện và pin trong xe đồ chơi trẻ em rồi dùng băng keo đen quấn chặt tạo nên một khối hình chữ nhật. Tiếp đó, Minh gắn thêm một đoạn nhang khoảng 2-3 cm lên trên...

Cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng mô tả như trên về hành vi của Lê Đức Minh, xã Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 135 BLHS (khung hình phạt 12-20 năm tù).

Tự chế thiết bị giả gây cháy, nổ

Theo cáo trạng, ngày 11-7 Minh nảy sinh ý định chế tạo vật liệu giả gây cháy, nổ để đặt tại nơi Minh từng làm nhân viên bảo vệ nhằm mục đích tống tiền.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 12-7, Minh đội mũ, đeo khẩu trang, cho khối vật liệu tự chế vào ba lô rồi đi mua một SIM điện thoại. Minh đón taxi đến trước một khu du lịch rồi dùng SIM vừa mua gọi điện thoại cho bà H. - Giám đốc Công ty quản lý khu du lịch. Bà H. không nghe máy, Minh liền nhắn tin với nội dung “Đã lắp đặt bốn thiết bị nổ vào bốn vị trí quan trọng yêu cầu công ty hợp tác, không được báo cơ quan chức năng”.





Trong lúc chờ bà H. trả lời, Minh mang khối thiết bị tự chế đặt vào phòng vệ sinh nam (khu vực nhà điều hành), đốt đoạn nhang cắm bên trên với mục đích gây cháy khối thuốc bồi trong hộp. Lắp đặt xong, Minh đón taxi đến nấp vào trong rừng keo gần đó. Tại đây, Minh tiếp tục gọi điện thoại cho bà H. yêu cầu phải đưa 3 tỉ đồng thì mới tháo thuốc nổ. Sau khi thương lượng, Minh đồng ý nhận số tiền 2 tỉ đồng nhưng yêu cầu phải là tiền mệnh giá 500.000 đồng và bỏ vào hai bao màu đen, mang đến bỏ tại một địa điểm theo Minh chỉ định.

Không dám nhận tiền vì sợ công an

Sau khi thống nhất được số tiền, Minh chỉ cho bà H. vị trí đặt khối vật liệu giả gây cháy, nổ tự chế và yêu cầu bà H. cho nhân viên chuyển ra xa để tránh gây nguy hiểm. Tuy nhiên, trước đó vài phút, nhân viên vệ sinh đã phát hiện khối nổ tự chế này và báo cáo lãnh đạo.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, bà H. vội họp lãnh đạo công ty, thống nhất chỉ đạo bộ phận kế toán chuẩn bị hai bao tiền và giao cho một phó giám đốc công ty mang đến giao cho Minh. Trên đường vận chuyển tiền đến điểm hẹn, Minh liên tục gọi điện thoại chỉ đường cho người của công ty. Nhưng khi đang nghĩ cách nhận tiền, Minh nghe tiếng còi hụ của xe ô tô, nghĩ là công an đã phát hiện nên vội tắt máy, tháo SIM và bỏ trốn vào rừng keo. Do không liên lạc được với Minh, người của công ty phải mang tiền về. Sợ bị truy bắt, Minh lập tức bỏ trốn đến Đông Hà, Quảng Trị. Sau khi được người thân gọi điện thoại thuyết phục, chiều tối 19-7 Minh đến cơ quan công an đầu thú.