Đất thuê lại không được cấp “giấy đỏ”

Theo quyết định này, các trường hợp không được xét cấp “giấy đỏ”: đất do nhà nước giao để quản lý; tổ chức sử dụng đất do thuê, thuê lại của người khác mà không phải là đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp, tổ chức nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý.

Trường hợp tổ chức sử dụng đất sản xuất kinh doanh không phù hợp quy hoạch chi tiết thì không được đầu tư xây dựng mới. Đối với các doanh nghiệp nhà nước đã tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, nay nếu khu đất không phù hợp quy hoạch chi tiết thì vẫn được cấp “giấy đỏ” theo hình thức giao đất cho công ty cổ phần, có ghi chú quy hoạch và những hạn chế về xây dựng trên “giấy đỏ”.