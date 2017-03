Dấu chân lạ vạch mặt kẻ thiêu sống đôi tình nhân

Đã 10 năm trôi qua nhưng đại tá Trịnh Văn Bản, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bến Tre cho biết vẫn nhớ như in hiện trường của vụ án giết người dã man xảy ra trên địa bàn.

Một ngày cuối tháng 5/2004, cả ấp Tiên Đông Thượng (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang chìm trong giấc ngủ, thì bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ông Phạm Văn Trình (sinh năm 1959). Không hiểu có chuyện gì, tất cả đều ào ra khỏi nhà, thì thấy ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội tại sân nhà chị Phan Thị Vân (sinh năm 1965).

Mọi người lao vào dập lửa thì phát hiện trong nhà chị Vân còn có cháu My (sinh năm 1987, con chị Vân) đang kẹt ở trong nhà vì cửa khóa. Khi cứu được My ra ngoài và dập tắt đám cháy, thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt mọi người. Thi thể chị Vân nằm ngửa bị đốt cháy thành than. Bên cạnh là xác của một người đàn ông cũng bị chết cháy.

Quá sợ hãi, mọi người liền báo với cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định người đàn ông chết cháy cùng chị Vân chính là anh Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1976), là người dân trong ấp.

Đại tá Trịnh Văn Bản cho biết: “Trước hiên nhà, chị Vân nằm ngửa, đầu quay về cửa sau nhà. Bên cạnh là anh Minh, nằm sấp đầu quay ra ngoài, hai chân còn trên nệm, cả hai cùng bị cháy đen. Ngoài những vật dụng bị cháy ra, chúng tôi còn thu giữ được một chiếc xoong vẫn còn hơi xăng bị méo ở gần xác của nạn nhân. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định nguyên nhân của đám cháy không tự nhiên phát ra như chập điện hay nổ bình gas… mà là cháy do tẩm xăng đốt. Lúc đó, công việc khám nghiệm hiện trường của chúng tôi rất tỉ mỉ, công phu”.

Sau khi vụ án chấn động này xảy ra, cũng có nhiều lời đồn đoán, xung quanh vụ việc. Có người thì cho rằng, do chị Vân lớn hơn anh Minh nhiều tuổi mà có quan hệ tình cảm với nhau. Vì vậy, vấp phải sự cấm cản của hai gia đình nên hai người rủ nhau tự tử. Nhưng nhiều người thì nghiêng về giả thuyết, có thể đây là một vụ trả thù do ghen tuông.

Trong ấp, chị Vân là người nổi tiếng có quan hệ phức tạp với nhiều đàn ông. Trước đây, chị Vân cũng đã có chồng và ba người con. Sau đó, chị Vân ly dị với người chồng này và tiếp tục lấy thêm người thứ hai. Kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai là chị Vân có thêm một đứa con trai nữa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của chị Vân cũng không kéo dài được lâu. Từ đó, chịthường xuyên qua lại với nhiều đàn ông ở trong ấp, mà chủ yếu là đàn ông đã có vợ.



Hiên nhà nơi hai nạn nhân bị chết cháy.

Nhiều lần, người dân trong ấp chứng kiến cảnh chị Vân bị đánh ghen. Nhưng chị không hề sợ hãi, vẫn ngang nhiên qua lại với chồng của người khác. Vì vậy, nhiều khả năng do căm phẫn, nên vợ của ai đó đã đổ xăng để đốt chết chị Vân. Cũng có khả năng vì ghen tuông, chị Vân bị một trong số những người tình đốt chết. Từ những nhận định ban đầu, cơ quan công an dần loại trừ các giả thuyết không đúng hướng để xác định nghi can gây án.

Đại tá Bản cho biết: “Sau khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện thấy nhiều dấu chân từ phía bờ rào, vào đến trong sân nhà của nạn nhân. Ngoài ra bên ngoài bờ rào, ra phía bờ mương gần nhà nạn nhân chúng tôi cũng thu giữ được nhiều dấu chân giống như thế. Đồng thời, tư thế tử vong của nạn nhân cho thấy cả hai đều bị động, không kịp vùng dậy để chạy nên bị chết cháy.

Qua những điều này, chúng tôi xác định, chắc chắn hai người đó không thể tự tử, mà đây là một vụ án giết người, đã có người thứ ba đột nhập vào nhà đổ xăng vào mùng để đốt hai người. Với kích thước dấu chân để lại hiện trường dài và to, nên chúng tôi loại trừ khả năng thủ phạm là phụ nữ. Như vậy chỉ còn khả năng có người đàn ông nào đó đã ghen chị Vân với người đàn ông khác nên đốt chết để trả thù”.

Sau khi xác định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, Trung tá Cao Văn Anh, Đội trưởng đội trọng án, PC45 Công an tỉnh Bến Tre cùng các chiến sĩ của Đội trọng án rà soát các mối quan hệ của chị Vân. Tuy nhiên, cơ quan công an đã vấp phải khó khăn, vì chị Vân có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Nhưng với quyết tâm phá vụ án trong thời gian sớm nhất, cơ quan công an đã rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân.

Qua sàng lọc, công an nhận thấy Đoàn Văn Tư (sinh năm 1962, ngụ xã Phước Lễ, huyện Châu Thành), có nhiều dấu hiệu khả nghi trong đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, khi triệu tập Tư lên lấy lời khai, người này một mực chối tội và cho rằng tối hôm đó đã đến nhà mẹ ruột. Nhưng với vết chân trùng khớp với những dấu chân còn để lại hiện trường, và những vết trầy xước còn mới ở trên người không thể giải thích được, hắn đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an, Tư khai nhận, mình và chị Vân có mối quan hệ tình cảm từ khi nạn nhân bỏ chồng về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống. Ban đầu cả hai còn lén lút qua lại. Bởi lúc đó Tư vẫn đang sống cùng vợ. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ Tư biết chuyện và nhiều lần sang nhà chị Vân để đánh ghen. Thấy nhiều lần đánh ghen mà Tư và chị Vân vẫn qua lại với nhau nên vợ Tư yêu cầu ly dị. Tư và chị Vân sống với nhau chưa được bao lâu thì mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Họ thường xuyên cãi vã, đánh đập nhau.

Sự việc trở lên trầm trọng hơn khi Tư trở về nhà vợ cũ để động viên con đi thi đại học, lúc quay lại đã bị chị Vân mắng mỏ và đuổi đi. Chị nàycòn mang hết quần áo của Tư ra để đốt. Mặc dù anh ta đã xuống nước năn nỉ, nhưng chị Vân vẫn một mực từ chối yêu cầu cắt đứt quan hệ. Lúc này, Tư có nghe phong phanh chị Vân có người đàn ông khác tên Minh nên nảy sinh phẫn uất, nuôi ý định trả thù.

Vào khoảng 23h30 ngày 23/5/2004, mặc dù đang ở nhà với vợ cũ nhưng vẫn uất ức chuyện của chị Vân nên Tư đi bộ đến nhà mẹ đẻ. Gã bỏ chiếc áo khoác và đôi dép ở đó rồi đi bộ cầm chai xăng, lội qua mương, bẻ rào B40 để chui vào nhà chị Vân. Vào đến nhà, hắn thấy chị Vân đang nằm với anh Minh ở hiên nhà. Cơn ghen nổi lên, Tư ra phía sau nhà lấy cái xoong rồi đổ chai xăng vào đó. Sau đó, hắn hất nồi xăng về phía màn nơi chị Vân đang nằm với người tình.

Khi thấy lửa bùng cháy, Tư nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vì quá vội vã sợ mọi người phát hiện nên đã bị gai ở rào sắt đâm vào người. Về đến nhà, Tư dặn mẹ đẻ có ai hỏi thì nói Tư lên nhà mẹ để cắt cỏ cho bò ăn và trốn tới khi bị công an bắt.

Nhớ lại vụ án này, đại tá Bản nhận định: “Trong bất kỳ vụ án nào, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bởi những dấu tích còn để lại hiện trường sẽ giúp cho cơ quan công an định hướng cũng như tìm ra manh mối của vụ án. Chỉ cần bỏ qua một chi tiết nhỏ cũng có thể làm mất manh mối của vụ án”.

TheoCông Lý

* Tên các nạn nhân đã đượ thay đổi