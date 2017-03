Đấu đầu trên QL 5, 2 xe container cháy rụi

Khoảng 2 giờ 45 sáng ngày 18-4, dưới dốc cầu Lai Vu (tỉnh Hải Dương), thuộc Km60+600 trên tuyến Quốc lộ 5, 2 xe container đã tông vào nhau rồi bùng cháy, khiến quốc lộ 5 ùn tắc cục bộ nhiều km.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 15C-024.79, rơ mooc biển kiểm soát 15R-018.38 do lái xe Phạm Hồng Quang (SN 1977, trú tại huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ) điều khiển đang chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng. Do tài xế Quang buồn ngủ nên xe bị mất lái, lao qua dải phân cách sang làn xe đối diện và tông vào xe container biển kiểm soát 16LD-0721, rơ mooc biển kiểm soát 16R-5008 do Nguyễn Thế Mạnh (SN 1973, trú tại huyện An Lão - TP Hải Phòng) điều khiển.

Cú tông mạnh đã khiến cả 2 chiếc xe bốc cháy dữ dội nhưng rất may các tài xế đều thoát khỏi xe kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Trung tá Lê Quang Hưng, Cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Hải Dương, cho biết 15 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương cùng với các lực lượng chức năng khác của tỉnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tiến hành phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe container đã làm giao thông trên tuyến quốc lộ 5 huyết mạch nối Hải Phòng với Hà Nội gần như tê liệt. Hàng ngàn phương tiện đã bị ùn tắc kéo dài hàng chục km về phía Hải Phòng.

Đến 11 giờ trưa nay (18-4), các phương tiện vẫn nối đuôi nhau nằm ùn tắc dọc tuyến quốc lộ 5. Xe container, xe khách và các phương tiện khác, đặc biệt là cả xe cứu thương đang chở bệnh nhân đi cấp cứu, cũng đành “chịu trận”.

Chiếc xe container cháy rụi

Hướng Hà Nội - Hải Phòng chỉ bị ách tắc một phần do trước cửa ga Tiền Trung, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện ôtô đi vào quốc lộ 183 hướng đi Quảng Ninh, sau đó rẽ về quốc lộ 10 và về Hải Phòng. Vì vậy chiều đi về Hải Phòng đã hạn chế được việc ách tắc giao thông.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng này.

Trước đó, rạng sáng 17-4, tại quốc lộ 18 thuộc xã Đông Hải, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh, xe container biển kiểm soát 15C-051510, của công ty Cổ phần giao nhận vận tải Trường Lộc (Hải Phòng) đã mất lái đâm sạt vỉa phân cách và lao xuống khe sâu.