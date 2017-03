Đấu đầu xe trộn bê-tông, một người đi cấp cứu

Theo những người chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, xe trộn bê-tông Đăng Hải BKS 43S-5378 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ hướng cầu Tiên Sơn về Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), khi đến ngã ba cách Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn khoảng 200m thì rẽ trái ra phía biển. Lúc này, xe máy BKS 43N1-6177 do một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông từ hướng Non Nước về cầu Tiên Sơn, do không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe trộn bê-tông.

Hiện trường vụ TNGT Hậu quả, người thanh niên điều khiển xe máy bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, xe máy hư hỏng phần đầu. Vụ việc được CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ.



Theo TRƯỜNG SƠN (Đà Nẵng Online)