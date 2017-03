Đầu độc chồng bằng rượu lá ngón

Ngày 20/1, ông Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Tiên (31 tuổi, dân tộc Tày, ở huyện Hoàng Su Phì) về tội giết người. Tiên là nghi can đã sát hại chồng và 2 người bạn chồng bằng lá ngón.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 12/2011, anh Hoàng Văn Thuyên (36 tuổi, chồng Tiên) rủ hai người bạn là Giàng Seo Pao (39 tuổi) và Giàng Seo Đề (18 tuổi, cùng thôn) đến nhà chơi và uống rượu. Vài tiếng sau, người dân trong thôn phát hiện cả ba đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai nhận, do anh Thuyên thường xuyên uống rượu, mỗi lần say về nhà lại chửi bới, đánh đập vợ con. Gần đây, do chán cảnh gia đình, Tiên đã quan hệ với một người đàn ông ở xã Nam Sơn.

Khoảng giữa tháng 11/2011, Tiên vào rừng chặt một đoạn cây lá ngón về nhà thái ra ngâm rượu. Sau đó Tiên pha rượu lá ngón vào chai rượu thuốc chồng hay uống.

Theo Nam Anh (VNE)