Đầu độc con, tự vẫn vì hận chồng?

Người dân trong con hẻm 217 Tô Hiến Thành (phường 5, TP Cà Mau) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ người mẹ trẻ Lê Út Hận (SN 1984) ép hai con uống số lượng lớn thuốc tây rồi treo cổ tự vẫn.

Khoảng 7 giờ ngày 6-10, anh A. (em ruột của nạn nhân, vừa đi dự đám tang ở quê lên) kéo cửa bước vào nhà thì phát hiện chị ruột của mình đã chết trong tư thế treo cổ.

Trên sàn nhà, đứa con trai của chị Hận là Trần Lê Xua (SN 2002) đã tử vong, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục lớp 3, cháu nhỏ là Trần In Hoa (SN 2006) đang mê man bất tỉnh. Vỏ thuốc tây vương vãi trên sàn nhà, của trước khép hờ, không khóa.



Công an địa phương đang lập biên bản tại hiện trường vụ tự vẫn

Cháu Hoa lập tức được người dân đưa vào Bênh viện sản nhi Cà Mau cấp cứu. Bác sĩ Phạm Việt Sơn cho biết sau khi súc rửa dạ dày, sức khỏe cháu Hoa đã ổn định và được cho xuất viện vào trưa cùng ngày.

Sau khi được cấp cứu, cháu Hoa bập bẹ kể mẹ vừa thay đồng phục cho anh Xua đi học thì đổi ý, ép hai cháu uống thuốc.

Theo bác sĩ, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Xua là do vỡ hai động mạch cổ. Có thể cho Xua uống thuốc xong, chị Hận đã dùng chính sợi dây chuyền Xua đang đeo siết cổ cháu đến chết. May mắn hơn anh, Hoa đã nôn gần hết thuốc do mẹ ép uống nên thoát nạn.

Anh A. cho biết, chị Hận có vuông tôm ở Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) nhưng lên TP Cà Mau sang đất cất nhà để hai con đi học. Mỗi khi đến con nước, chồng chị về quê xổ tôm vài ngày rồi lên. Giữa hai vợ chồng không thấy có mâu thuẫn nghiêm trọng.

Trong ngôi nhà nhỏ kê vừa đủ hai chiếc quan tài, anh Trần Văn Tám, chồng chị Hận, vật vã bởi sự ra đi quá đột ngột của vợ và con. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi người vẫn không hiểu vì sao chị Hận lại hành động như vậy.

Trong bức thư tuyệt mệnh, chị Hận có than thở đôi chút và nhắc đến ý định đi tu. Đáng chú ý, tại nơi nạn nhân tự tử, trên tường có dòng chữ viết: “Tám ơi, tôi hận anh!”. Người nhà xác nhận, đây đúng là bút tích của chị Hận.

Hiện công an địa phương đang điều tra, xác minh, nguyên nhân vụ tự tử.