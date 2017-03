"Đấu kiếm" như phim, kẻ chết, người nguy kịch

Chiều 27.2, thượng tá Đinh Kim Lập - Trưởng Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết công an huyện đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh điều tra vụ dùng kiếm đâm chết người tại thị trấn Liên Hương.

Trước đó, chiều 25.2, hai nhóm thanh niên ở khu phố 3 và khu phố 9, thị trấn Liên Hương xảy ra xích mích và xô xát nhau. Vụ xô xát đã được công an thị trấn giải tán.





Hiện trường vụ "đấu kiếm" Hiện trường vụ "đấu kiếm"



Nhưng chiều cùng ngày, một số người cầm đầu của hai khu phố, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ khu phố 3) và Nguyễn Phong Thành (19 tuổi, ngụ khu phố 9) đã “thách đấu” kiếm với nhau.



Có sự kích động của bạn bè, Hiếu và Thành đã vẽ một vòng tròn to. Cả hai tuyên bố ai bước ra khỏi vòng tròn sẽ thua. Chỉ trong chốc lát, cả hai lao vào chém nhau, cuộc đấu kiếm diễn ra “như phim”.



Hậu quả là Hiếu bị Thành đâm thủng bụng, chết trên đường cấp cứu. Còn Thành hiện đang nguy kịch.



Theo Quế Hà (TNO)



