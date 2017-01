Đầu năm 2017, TP.HCM đã có 13 người chết do cháy, nổ

6 người chết do cháy nổ trong năm 2016

Hội nghị tổng kết năm 2016 sáng 6-1. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết trong năm 2016 đã xảy ra 361 vụ cháy, 1.583 điểm báo xảy ra sự cố cháy, 16 vụ cháy do tự đốt. Các vụ cháy đã làm chết tám người, bị thương 27 người, ước tính thiệt hại tiền khoảng 260 tỉ đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC TP đã cứu được 29 người trong các vụ cháy. So với năm 2015, số người chết năm 2016 tăng hai người, các vụ cháy chết người đều xảy ra tại các hộ gia đình kết hợp nơi ở làm nơi kinh doanh, buôn bán (chiếm 7/8 người chết). Số vụ cháy tập trung tại các khu dân cư, chủ yếu là các nhà dân đơn lẻ, số vụ cháy tại các công ty doanh nghiệp cơ sở cũng tăng mạnh cụ thể tăng 18 vụ và diễn biến phức tạp hơn (tăng một người chết và 10 người bị thương) và thiệt hại về tài sản do khi xảy ra cháy tại các đối tượng này chiếm tỉ lệ lớn hơn cho thấy nguy cơ cháy gây chết người và gây thiệt hại về tài sản vẫn luôn tiềm ẩn. Bên cạnh đó, có 263 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Kết quả, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã hướng dẫn cho hơn 300 người tự thoát nạn, tổ chức cứu được 62 người và tìm được 46 thi thể nạn nhân, hút nước chống ngập tại 73 điểm ngập úng trên địa bàn 15 quận, huyện, cứu được 200 xe ô tô các loại và gần 2.000 xe máy và nhiều tài sản khác của Nhà nước và nhân dân.