Đầu năm bắt 2 sà lan tải trọng lớn hút cát sông Tiền

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Tiền.

Khi đến đoạn sông thuộc thủy phận xã Đồng Phú, huyện Long Hồ thì tổ công tác phát hiện hai chiếc sà lan (tải trọng 100 tấn/chiếc) đang hút cát trái phép.



Hai chiếc sà lan bị bắt quả tang khi đang hút trộm cát trên Sông Tiền

Thời điểm này, chiếc sà lan mang số hiệu TG-13897, do Lê Anh Thư (26 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển và sà lan sắt không số hiệu do Nguyễn Văn Tính (21 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã hút được khoảng 20 m3 cát.



Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ hai phương tiện vi phạm để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.