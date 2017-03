Đầu năm, "ra quân" trộm chó bị bắt

Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện Thống Nhất phát hiện Đinh Thanh Hải và Nguyễn Hoàng Thanh điều khiển xe máy biển số 60L9-6171 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra bên trong bao màu đen phía sau xe máy, tổ tuần tra phát hiện ba con chó (khoảng 40 kg) đã chết. Ngoài ra, trên xe có hai khẩu súng tự chế dùng điện bình ắcquy, một ná thun, một tép heroin, ba ống tiêm. Bước đầu cả hai khai nghiện ma túy nặng. Những con chó ở trong bao là do Hải và Thanh dùng súng tự chế bắn trộm đang trên đường mang về thị xã Long Khánh tiêu thụ. Được biết Hải từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, còn Thanh có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

VĂN NGỌC