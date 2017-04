Đầu năm viếng chùa Bà (Châu Đốc): Coi chừng cúng 1, trả 10!

Hàng năm, bắt đầu từ tháng Giêng đến cuối tháng Tư âm lịch, khách thập phương đổ về chùa Bà chúa xứ núi Sam (Châu Đốc, An Giang) xin lộc làm ăn, cúng trả lễ đông nghịt.

Điều đáng nói là dẫu sẵn lòng thành nhưng khách đến chùa Bà đều phiền lòng trước những hoạt động mê tín dị đoan, cùng dịch vụ “chặt chém” ăn theo. Trong đó phải kể đến dịch vụ khấn thuê, cúng heo, thả chim phóng sinh... mọc lên như nấm với nhiều mánh khóe trấn lột khách.

Thấy chúng tôi đến gần cổng, một khách hành hương chỉ tay về nhóm bán chim phóng sinh rồi dặn dò: “Mấy anh cẩn thận. Tôi mua 10 con chim, họ nói giá 5.000 đồng/chục. Tôi bắt thả 20 con rồi trả 10.000 đồng, họ lại nói tôi thả tới 46 con, mỗi con 5.000 đồng, phải trả 230.000 đồng mới đúng. Tôi không làm sao chứng minh nên phải mượn tiền người khác để trả, bởi họ hung hăng quá nên tôi không dám cự cãi”.

Không chỉ “hãi” với đội quân bán chim phóng sinh, khách viếng chùa còn sợ dính bẫy “cò” heo quay. Số “cò” này xuất hiện dọc các bến phà An Hòa, Vàm Cống (tỉnh Đồng Tháp). Khi xe dừng chờ xuống phà hoặc chờ vào viếng chùa, “cò” áp sát “tiếp thị”, miệng chào mời, tay đưa danh thiếp cơ sở quay heo cùng số điện thoại liên lạc.

Ngay cả các lò quay ở thị xã Châu Đốc cũng là nạn nhân bị “cò” ăn chặn. Họ mượn danh chủ lò rồi ghi số điện thoại di động của mình trên danh thiếp. Hễ khách gọi tới đặt hàng thì “cò” kê giá rồi vào cơ sở lấy heo chở thẳng đến chùa kiếm vài trăm ngàn đồng từ việc kê giá, cân gian. Chưa kể “cò” còn dụ khách “thà mắc chút đỉnh nhưng heo được ưu tiên đưa vào cúng ngay khỏi chờ đợi”.

Nhiều khách viếng chùa cũng bị lừa khi mua các phần cúng được bán sẵn theo kiểu cúng trước, trả sau. Không trả tiền thì bị đám bán nhang đèn hăm dọa, mà cắn răng trả tiền thì có người phải vào tiệm cầm đồ mới đủ tiền để trả.

“Hầu hết những vụ cướp giật xảy ra tại đây đều mất dấu. Khi nhận tin báo khách bị trấn lột, giật dọc, công an phường chỉ đến rảo qua một vòng rồi về. Mọi chuyện lặp lại như cũ” - nhiều người dân ở khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam bức xúc.

Trung tá Nguyễn Văn Em, Trưởng Công an phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, cho rằng: “Chúng tôi với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và an toàn cho du khách viếng chùa. Còn các hoạt động lợi dụng thần thánh buôn bán gian dối chỉ phát hiện, xử lý khi người bị hại tố giác”.