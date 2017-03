Đấu súng nghẹt thở giữa rừng Phà Đánh

NHỮNG TÊN TRÙM MA TÚY GIỮA ĐẠI NGÀN

Là những đối tượng thường xuyên phối hợp với người nước ngoài sang Tam Giác Vàng lấy heroin với số lượng lớn đưa về đỉnh Pù Lôm dựng lán trại để buôn bán nên Già Nỏ Dìa (tên gọi khác là Trồng, SN 1970, trú tại bản Huội Khe, xã Huội Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Và Xái Đà (tên thường gọi là Tu, SN 1980, trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) luôn trang bị cho mình “hàng nóng” như: lựu đạn, súng AK, K54 để vừa bảo vệ “hàng” vừa đối phó với lực lượng truy bắt. Sau những đợt truy quét của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, nhiều đối tượng cộm cán lần lượt bị bắt, nhưng Dìa và Đà đều nhanh chân trốn thoát. Sau những lần trốn chạy ngoạn mục khỏi lực lượng truy bắt, cả hai tên rút sâu vào rừng tiếp tục phối hợp với hai đối tượng người Lào gieo rắc “cái chết trắng”. Chúng trắng trợn quảng cáo với giới buôn bán ma túy rằng “hàng” của chúng thuộc loại chất lượng cao, trên bánh được đóng dấu nổi hình sư tử chầu được chúng trực tiếp sang Tam Giác Vàng lấy về. Từ đó, “thương hiệu” của chúng cũng nổi lên theo những chuyến hàng dồn dập từ nước ngoài vào Việt Nam.

Qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cuối năm 2009, danh tính của Dìa và Đà cũng được đưa vào tầm ngắm. Xác định đây là những tên tội phạm ma túy nguy hiểm, đã nhiều lần bị bắt hụt, chuyên án đã được Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

GIĂNG BẪY GIỮA RỪNG GIÀ

Cuối tháng 1-2010, nguồn tin từ trinh sát báo về cho biết đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ xã Phà Đánh về thị trấn Mường Xén để giao dịch. Trong đêm 30-1-2010, 18 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an lên Phà Đánh phá án.

Sau một đêm mật phục, 2 giờ sáng 31-1-2010 tại khu vực xã Huội Tụ xuất hiện 4 đối tượng khả nghi đi về hướng bản Kẻo Lực 2 (xã Phà Đánh). Trong đó, hai tên đi đầu trang bị dao và súng K54 được xác định là Và Xái Đà và Già Nỏ Dìa. Hai đối tượng đi sau trong tay lăm lăm hai khẩu AK hướng về phía trước để bảo vệ Đà và Dìa là người nước ngoài. Khi các đối tượng đi vào “điểm G”, lực lượng mai phục đồng loạt xông lên. Đà và Dìa đi trước thấy vậy móc súng K54 và dao ra định chống trả nhưng nhanh chóng bị khống chế. Thấy vậy, hai tên đi sau giương súng AK lên xả đạn điên cuồng vào lực lượng vây bắt. Trước sự liều lĩnh của chúng, công an đã nổ súng tấn công, nhưng chúng vừa bắn trả vừa rút sâu vào rừng, để lại hai tên đồng bọn.

Tại hiện trường, lực lượng truy bắt thu giữ trong người Dìa một khẩu súng K54 có 7 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng. Ngoài ra, còn thu được 4 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp và một con dao nhọn.

Theo VĂN TÌNH (CATP)