Đầu thú sau 26 năm bỏ trốn về tội chiếm đoạt vũ khí

Ngày 26-6, công an phường 10, TP Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm (PC52) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bàn giao Trần Đình Ái (49 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An, tạm trú tại TP. Vũng Tàu) cho công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Ái là bị can bị truy nã và ra đầu thú sau 26 năm bỏ trốn.



Bị can Ái tại công an

Theo thông tin ban đầu, năm 1991, Ái đi bộ đội tại Quân đoàn 1 đóng tại Nghệ An. Trong thời gian này, Ái bị tòa án quân đội kết án về tội chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép.



Khi đang bị tạm giam ở trại tạm giam của Quân đoàn 1, Ái lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn khỏi trại. Tháng 4-1991, Phòng An Ninh, Quận đoàn 1 ra quyết định truy nã.



Sau khi bỏ trốn, Ái đi vào Lâm Đồng làm nhiều nghề sinh sống. Năm 1998, Ái tiếp tục bị bắt giữ và xử phạt 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.



Quyết định truy nã

Chấp hành án được 12 năm, Ái được giảm án và ra tù, xuống Vũng Tàu sinh sống. Tại đây Ái lập gia đình và làm nghề thợ mộc.



Qua công tác nắm hồ sơ, địa bàn, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã “tìm ra” thân phận thật của Ái. Sau nhiều lần vận động của công an và gia đình, Ái ra đầu thú.