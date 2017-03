Đầu thú sau gần 4 tiếng gây án mạng

Do có mâu thuẫn trong việc ăn chia chênh lệch giá thu mua nông sản tại Gia Lai, đêm 5-1, Phạm Viết An, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện đang tạm trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku đã xảy ra cãi nhau với anh Đỗ Trung Quân (SN 1982), trú xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa.

Do quá nóng giận, Phạm Viết An đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát trúng ngực phải anh Đỗ Trung Quân. Nhát dao oan nghiệt đó đã cướp đi mạng sống của anh Quân.

Sau khi gây án, biết anh Quân đã chết, Phạm Viết An hoảng sợ nhảy lên xe máy bỏ trốn. Nhưng đến 0h30 ngày 6-1 (sau gần 4 tiếng gây án), đối tượng Phạm Viết An đã đến Công an huyện Krông Pa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Mặc Đăng (ANTĐ)