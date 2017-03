Đầu thú sau khi đánh nguyên phó công an xã

Hai đối tượng trên là Lê Vũ Nhân (23 tuổi) và Nguyễn Tấn Long (25 tuổi), cùng ngụ tại thị xã An Nhơn.



Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 1-3 Đinh Xuân Luận (SN 1975), ngụ ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn cũng đã đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.



Nạn nhân của vụ án trên là ông Phạm Tấn Đạt (SN 1958), nguyên là Phó Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước từ năm 1985 đến cuối năm 2011, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau khi bị 3 đối tượng trên đánh.

Khi còn đương chức, ông Đạt đã lập hồ sơ đề nghị cấp trên ra quyết định phạt hành chính cha con ông Lê Thanh Tâm (SN 1972) và Lê Thanh Tuấn (SN 1994) trú tại địa phương với số tiền 10 triệu đồng, do liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào năm 2011.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 -2-2013, Đinh Xuân Luận đến nhà ông Lê Thanh Tâm nhậu thì nghe ông Tâm kể lại vụ việc trên. Sau đó, Luận hứa sẽ đánh ông Đạt để trả thù giúp ông Tâm.



Thực hiện lời hứa, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Luận cùng Nhân và Long xông đến nhà đánh ông Đạt bị chấn thương sọ não nặng.