Đầu thú sau khi trốn truy nã 28 năm

Năm 1985, đối tượng Chúc phạm tội tàng trữ vũ khí quan dụng trái phép và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) xử 24 tháng tù giam.

Quá trình giam giữ, do sức khỏe yếu, Chúc được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phú cho hoãn thi hành án. Lợi dụng thời gian tại ngoại, Chúc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhờ công tác giáo dục, vận động thuyết phục của cơ quan Công an, ngày 20/10, Chúc đã đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Tại cơ quan Công an, Chúc khai nhận: Sau khi trốn khỏi địa phương, đối tượng đã vào Bình Dương làm ăn một thời gian, rồi lấy vợ sinh con. Tại đây, Chúc đã thay đổi tên gọi là Nguyễn Tiến Cường, làm lại CMND và bảo hiểm y tế.

Cách đây 5 năm Chúc ly hôn vợ rồi bỏ lên Đắk Nông, lấy vợ hai, sinh con và lập nghiệp bằng nghề làm rẫy, trồng cà phê, hồ tiêu ở xã N’Jang, huyện Đắk Song.





Theo Hồng Minh (CAND)