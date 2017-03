Đầu thú vì lương tâm cắn rứt

Nhận được tin báo về việc mất trộm số tiền 399 triệu đồng tại siêu thị ROSA ở khu Linh Đàm thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Đội Nghiệp vụ công an quận phối hợp Công an phường Đại Kim khẩn trương điều tra. Xem xét kỹ hiện trường vụ án, cơ quan công an nhận định thủ phạm phải là người “nội bộ” mới thông tỏ và biết cách tránh sự quan sát của thiết bị camera được đặt tại các địa điểm trong siêu thị cũng như biết được quầy thu ngân số 1 đựng tiền thì mới cậy cửa tủ của quầy này, mà không động chạm tới các quầy thu ngân khác.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì Nguyễn Đức Tuấn (SN 1984) có hộ khẩu thường trú tại Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình, hiện trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên đã tới Công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận là thủ phạm gây án. Theo lời khai của Nguyễn Đức Tuấn, do là nhân viên làm việc tại siêu thị, Tuấn có điều kiện quan sát, thông tỏ lối ra vào, nơi để tiền của siêu thị ROSA. 21 giờ 30 phút ngày 12-9-2010, sau khi cùng trưởng ca dán niêm phong cửa ra vào siêu thị, Tuấn đi về. Khoảng 10 phút sau Tuấn quay lại, dùng cờ lê vặn ốc bu lông của cửa cuốn ở phía sau siêu thị, nâng lên và chui vào bên trong.

Tiếp đó, Tuấn đi vào phòng nghiệp vụ, rút phích cắm điện của 5 máy quay camera bên trong siêu thị, rồi dùng tuốc nơ vít cậy cánh tủ của quầy thu ngân số 1 lấy trộm 399 triệu đồng. Ngay sau đó, Tuấn thuê xe taxi mang số tiền trên về quê ở Đông Hưng, Thái Bình, gửi em trai cất hộ. Người em trai có hỏi Tuấn về nguồn gốc số tiền nhưng Tuấn không nói gì mà về Hà Nội luôn. Tuy nhiên, sau khi gây án, Nguyễn Đức Tuấn tự thấy lương tâm cắn rứt nên ngay ngày hôm sau đã tới Công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương thu hồi toàn bộ tang vật của vụ trộm để trả lại cho phía người bị hại.

Theo Thu Ba (ANTĐ)