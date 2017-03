Dầu tràn ngập biển, chính quyền “dửng dưng”

Ngày 2/10/2008 chiếc tàu New Oriental (quốc tịch Panama) bị nạn và chìm hoàn toàn tại vùng biển gần Khu di tích thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông huyện Tuy An (Phú Yên). Đối chiếu số liệu giữa Công ty Trục vớt cứu nạn Việt Nam và chủ phương tiện, trước khi chìm hẳn xuống biển, trên chiếc tàu New Oriental vẫn còn chứa 120 tấn dầu FO. Chiếc tàu New Oriental hiện đang được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Trân (Bình Định) mua lại để khai thác sắt phế liệu.

Tuy nhiên hơn một tuần qua, tình trạng dầu FO trên chiếc tàu này đã rò rỉ tràn ra ngoài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác khơi và đe dọa làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển này.

Theo bà con ngư dân, gần khu vực chiếc tàu New Oriental, cách đất liền khoảng 3 hải lý đã xuất hiện một vết dầu loang chạy dài trên 1 hải lý, rộng 120m, dày hơn 5cm. Do đang vào mùa gió nam nên vết dầu này bị gió thổi dạt về phía đông bắc, rất khó phát hiện.

Hộ gia đình ông Lê Văn Phúc, hành nghề lưới rút, cách chiếc tàu New Oriental hơn 1 hải lý về phía đông đã bị vướng vào vết dầu loang gây hư hại hoàn toàn 900m lưới, ước tính thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng 348, Chính quyền xã An Ninh Đông và huyện Tuy An đã kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng: UBND xã An Ninh Đông, UBND huyện Tuy An, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên nhưng đến nay các cơ quan chức năng chưa kiểm tra và xử lý.

Đã hơn một tuần qua, Công ty TNHH Bảo Trân vẫn chưa có động thái gì để thực hiện theo yêu cầu của địa phương xử lý không cho dầu lan rộng.