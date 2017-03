"Đầu tư" 450 triệu đồng mua ma tuý tổng hợp bán dịp Tết

Chiều 7/1, Trung tá Vũ Danh Bình, Trưởng Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cho biết: Công an phường Cửa Nam, có sự chỉ đạo của Công an quận Hoàn Kiếm vừa khám phá ổ mua bán ma túy tổng hợp lưu động; bắt giữ đối tượng Hà Giang, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; hiện thuê nhà tại ngõ Lệnh Cư, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, thu giữ 748 viên ma túy tổng hợp và hơn 153 gam Ketamin (bột đá).

Trước đó, Công an phường Cửa Nam nhận được tin báo: Một thanh niên thường sử dụng xe máy bán ma túy tổng hợp cho các đối tượng, trong đó có cả những ca sĩ tự do hay hát tại các vũ trường, phòng trà. Nhận thấy nguồn tin có cơ sở, Công an phường Cửa Nam đã báo cáo với lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo và tăng cường một số biện pháp nghiệp vụ.

Cách đây ít ngày, xuất hiện 1 nam thanh niên có nhận dạng như tin báo đi xe máy màu xanh bạc xuất hiện tại ngã 3 Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn phường Cửa Nam). Tổ công tác do Đại úy Trần Danh Hiếu, Phó trưởng Công an phường đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong người anh này có 18 viên thuốc màu trắng, trong cốp xe máy có 19 gói Ketamin (bột đá) và 62 viên thuốc màu trắng khác.



Dẫn giải đối tượng Hà Giang về trụ sở và tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Hà Giang. Khám xét nơi ở của Hà Giang thu thêm 668 viên ma túy tổng hợp và 1 gói bột đá trọng lượng 150g.

Theo lời khai của Giang, số ma túy nói trên mua của một đối tượng tại Hà Nội mang về bán kiếm lời. Giang đã bỏ ra khoảng 450 triệu đồng để gom hàng định bán trong dịp Tết thì bị phát hiện bắt giữ. Đối tượng và tang vật đã chuyển về Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo thẩm quyền.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)