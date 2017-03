Dấu vân tay của tên trộm làm lộ quá khứ của kẻ gây án ẩn danh

Đối tượng Lương Quốc Quyền Đối tượng Lương Quốc Quyền

3 dấu vân tay lạ ở hiện trường vụ án bác sĩ bị giết hại

Rạng sáng 10-6-2012, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai nằm ngay bên sông Nậm Thi, thuộc địa bàn tổ 6, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đã phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (SN 1958), ở tại tổ 14, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai.

Ngoài bị sát hại, bác sĩ Nguyệt còn bị cướp đi toàn bộ tài sản gồm 1 xe máy Spacy, 1 điện thoại di động Nokia, 1 dây chuyền vàng tây có gắn mặt đá, 1 đôi hoa tai vàng tây và 1 nhẫn tròn vàng ta. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thu được 3 dấu vân tay được nghi là của thủ phạm gây án để lại trên bề mặt công tắc điện và bề mặt bao bì giấy của găng tay y tế trong phòng khám sản.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã gửi mẫu vân tay nghi vấn về Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53), Tổng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an để đề nghị trưng cầu giám định. Mặt khác, Công an tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Công an TP Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ... tập trung lực lượng điều tra sớm xác định và bắt giữ đối tượng gây án.

Đặc biệt Cục C53 đã cử nhiều đoàn công tác cùng phương tiện hiện đại đến Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ tra cứu, truy tìm thông tin tội phạm. Với sự phối hợp của lực lượng công an các tỉnh, hàng triệu mẫu vân tay đã được tập trung so sánh, đối chiếu nhưng chưa có mẫu nào trùng hợp với dấu vân tay nghi vấn thu được tại hiện trường vụ án mạng.

Việc bác sĩ Phạm Thị Nguyệt bị sát hại dã man khiến dư luận vô cùng căm phẫn và bất an. Việc phải sớm tìm ra hung thủ gây án là một áp lực lớn đối với lực lượng phá án nhưng ngoài những thông tin đã thu thập được thì không có một manh mối nào khác để truy tìm kẻ gây án. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định xác lập chuyên án lấy bí số 106G, lập lại hành trình trốn chạy của hung thủ.

Căn cứ vào mô tả của người dân về đối tượng, các kỹ thuật viên cơ quan điều tra đã tỉ mỉ dựng lại được chân dung của hắn và tiến hành nhân bản bức ảnh khá rõ nét. Đó là một thanh niên da ngăm đen, tóc cắt ngắn, tém ở mái vuốt sang bên phải… Bước đầu xác định đối tượng là thanh niên cao khoảng 1,62 - 1,65m, từ 20 - 30 tuổi.

Vụ trộm của gã sát nhân

14h ngày 4-4-2013, tại khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, một nam thanh niên trẻ đột nhập vào ngôi nhà số 37, thấy cửa khóa, không có ai ở nhà, hắn leo theo đường dây chống sét lên tầng 2 với ý định trộm cắp đồ đạc. Do sự hớ hênh của gia chủ, tên trộm nhìn thấy một cái búa cùng cưa sắt để ở ban công. Hắn dùng hai vật dụng hữu hiệu này phá cửa đột nhập vào nhà, lấy được 1 cây máy tính, 2 loa vi tính, 1 đầu kỹ thuật số VTC mang xuống tầng trệt và nhìn thấy chiếc xe máy Wave màu đen dựng trong phòng.

Phán đoán trong nhà còn một bộ chìa khóa các cửa phòng và khóa xe máy, hắn lục lọi mọi ngăn kéo tủ và tìm được đủ bộ. Đang định đào tẩu bằng chính chiếc xe máy của chủ nhà thì hắn bị người dân phát hiện đuổi theo vây bắt tên trộm. Gã thanh niên chạy xe được vài trăm mét thì luống cuống ngã xuống đường liền vứt xe và toàn bộ tang vật trộm được định bỏ chạy nhưng không thoát.

Bị đưa về trụ sở Công an huyện Hoài Đức, đối tượng thành khẩn khai tên là Lương Quốc Quyền, SN 1986, thường trú tại thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Với hành vi phạm tội quả tang, Quyền bị Công an huyện Hoài Đức khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản.

Nằm trong trại tạm giam, Quyền vẫn đinh ninh rằng bản thân chưa từng có tiền án tiền sự nên “hồ sơ” của hắn vẫn “sạch” và lực lượng công an khó có thể phát hiện được tội ác hắn đã gây ra trong quá khứ với nữ bác sĩ ở Phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai.

Nhưng diễn biến sau đó nằm ngoài sự tưởng tượng của tên trộm Lương Quốc Quyền. Khi bắt được Quyền, Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương lấy lời khai và lập danh chỉ bản đối tượng và gửi mẫu vân tay đối tượng lên các cơ quan cấp trên.

Một diễn biến nữa mà Lương Quốc Quyền cũng không thể ngờ đến đó là từ những thông tin về đặc điểm đối tượng nghi vấn và̀ ảnh mô phỏng đối tượng do Công an tỉnh Lào Cai cung cấp, Công an TP Yên Bái đã rà soát đưa vào diện nghi vấn 4 đối tượng, trong đó có đối tượng Lương Quốc Quyền (SN 1986), ở tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đúng 1 tháng sau ngày tên trộm Lương Quốc Quyền bị bắt tại huyện Hoài Đức, Cục C53 đã xác định dấu vân tay của Quyền trùng với dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ sát hại bác sĩ Phạm Thị Nguyệt. Lập tức lãnh đạo Cục C53 đã có điện hỏa tốc gửi Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai thông báo về thông tin quan trọng này.

Đúng 1 ngày sau, Lương Quốc Quyền được trích xuất từ Trại tạm giam số 1. Khi nghe một điều tra viên thông báo: “Đây là các đồng chí ở Công an tỉnh Lào Cai cất công về tận đây gặp anh, chắc anh biết lý do rồi chứ?”. Nét mặt Quyền từ đỏ bừng chuyển sang xám ngoét, toàn thân hắn run lẩy bẩy tưởng chừng như không đứng vững.

Mồ hôi vã ra như tắm, hắn lắp bắp: “Dạ cháu biết tội của cháu rồi. Cháu xin khai hết ạ”. Đến lúc này, các điều tra viên cũng nhận ra khuôn mặt của Quyền khá giống với tấm ảnh đã được các kỹ thuật viên mô phỏng theo thông tin người dân cung cấp.

Chân dung gã sinh viên trường thuốc

Lương Quốc Quyền quê ở Yên Bái nhưng lại có “duyên nợ” với mảnh đất Lào Cai. Quyền sinh ra trong một gia đình bố mất sớm, một tay mẹ làm lụng vất vả nuôi 3 anh em ăn học. Năm 2004, học hết lớp 12, Quyền thi đỗ vào trường Trung cấp Y tế Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, về quê, Quyền xin vào làm nhân viên y tế trong một trường THCS ở Yên Bái. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Quyền đã nghỉ việc tại đây và bắt đầu lang thang, thích đàn đúm bạn bè và hay bắt xe khách từ Yên Bái lên Lào Cai chơi.

Tối ngày 9-6, trước hôm xảy ra án mạng tại Phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai, Quyền uống rượu với một số người bạn say xỉn đến đột quỵ nên phải đến Phòng khám Đa khoa trên địa bàn phường Lào Cai truyền dịch do ca trực đêm của bác sĩ Phạm Thị Nguyệt đảm nhiệm. Đến khi truyền gần hết chai dung dịch, Quyền cảm thấy tỉnh táo hơn và phát hiện mình không có tiền nên vội vàng bỏ chạy thì bị bác sĩ Nguyệt giữ lại. Lúc này, hắn lao vào đấm đá, cầm kéo sắt đâm nhiều nhát vào người, mặt nạn nhân. Thấy nữ bác sĩ gục xuống nền nhà, Quyền cướp toàn bộ nữ trang, điện thoại di động cùng chiếc xe máy Spacy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Quyền đã sử dụng chiếc xe máy Spacy của nạn nhân để đào tẩu, hắn chạy xe theo Quốc lộ 70 hướng Lào Cai đi Yên Bái. Khi cách thành phố Lào Cai khoảng 40km, xe bị hết xăng, hắn đã dắt xe khoảng 10km và gửi ở nhà dân; sau đó bán chiếc điện thoại di động Nokia cướp được lấy 200.000 đồng mua xăng và 1 quần soóc, 2 chiếc áo trong đó có một chiếc áo phông cổ tròn màu xanh đậm. Có tiền đổ xăng, hắn tiếp tục đi xe máy về hướng huyện Bảo Yên.

Quá trình bỏ trốn, hung thủ bán sợi dây chuyền vàng lấy 2,7 triệu đồng, chi tiêu vào việc ăn uống, mua quần áo, đổ xăng xe máy, thuê nhà nghỉ. Khoảng nửa tháng sau, đến ngày giỗ bố, Quyền có về qua nhà ở tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái một lần, và dùng chiếc xe máy tang vật xuống Hà Nội ở với em trai là Lương Quốc Quỳnh thuê trọ ở Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đến khi túng tiền, Quyền đã bán chiếc xe Spacy cho một người ở phòng trọ bên cạnh với giá 2,5 triệu đồng. Không dám đi đâu xin việc, Quyền chỉ lang thang, trộm cắp vặt cho đến ngày bị bắt tại khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Quốc Quyền mức án chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo Quân Trần (ANTĐ)