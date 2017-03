Đau xót vụ mẹ nhẫn tâm giết con lúc giữa đêm

Lúc 23h15 ngày 5-6, tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh anh Nguyễn Trọng Trí (sinh 1973) đang ngủ thì nghe thấy tiếng vợ là Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh 1974, đều ngụ quận Tân Bình và tạm trú địa chỉ trên) và con gái là bé Nguyễn Hoàng Xuân Mai (sinh 2009) trong tình trạng khó thở nên đã đưa đi cấp cứu. Bé Mai chết tại bệnh viện, hiện tại Linh đang được cấp cứu.

Công an Quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường thu giữ: 1 lọ thuốc xoa bóp gia truyền có hàng chữ “không được uống”, 1 bức thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến tiền bạc, trong thư Linh nói muốn cùng cháu Mai chết và nhờ gia đình chăm sóc cháu Nguyễn Trọng Tài (sinh 2002, là con anh Trí).

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường và tử thi của cháu Mai thì Công an xác định đây là vụ án giết người do Nguyễn Thị Mỹ Linh thực hiện. Cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

Theo Mạnh Đăng (An ninh thủ đô)