Dạy không được, chém chết con

Ông Đào Văn Lệ (sinh năm 1968) và bà Nguyễn Thị May (sinh năm 1969), trú tại thôn Duyên Linh, xã Duy Tân (Kinh Môn-Hải Dương) sinh được 2 người con. Con gái đầu (sinh năm 1989) đã đi lấy chồng ở thị trấn Phú Thứ và Đào Văn Tiến (sinh năm 1991). Tháng 1- 2012, sau khi xuất ngũ, anh Tiến về ở cùng với bố mẹ. Giữa anh Tiến và ông Lệ thường xảy ra xô xát.Nhiều lần ông Lệ uống rượu say, sai Tiến làm một số việc nhưng Tiến không nghe, ông Lệ chửi mắng thì Tiến nổi nóng. Đã ba lần anh Tiến đánh lại ông Lệ. Do vậy, ông Lệ rất bức xúc cho rằng anh Tiến là đứa con trai bất hiếu.Sáng 12-5, ông Lệ và anh Tiến ở nhà. Ông Lệ dặn Tiến trông chảo mỡ đang rán rồi ra vườn dọn. Đến khoảng 11 giờ vào bếp, thấy chảo mỡ đã bị cháy, ông Lệ lên nhà định mắng anh Tiến nhưng thấy anh Tiến đang nằm chơi cùng với anh Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1988, ở cùng thôn) nên ông Lệ đã tự kiềm chế, không mắng Tiến nữa mà bảo Tiến lấy nước mời Biên uống. Anh Biên nói: "Cháu uống nước rồi".Ông Lệ lại đi sang nhà hàng xóm mua 1 chai bia hơi mang về mời Biên uống. Khi ông Lệ đi ra gần chỗ bàn uống nước thì Tiến chửi ông Lệ rồi cầm chai bia ném trúng vào bắp chân ông. Ông Lệ không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt chai bia đặt lên giường, cạnh chỗ Biên nằm. Tiến tiếp tục định cầm chai bia ném ông Lệ nhưng Biên đã giữ tay Tiến lại.Cho rằng Tiến là đứa con trai hư hỏng, bất hiếu, không thể giáo dục được và cũng không thể chung sống được, nỗi uất hận bốc lên trong đầu ông Lệ. Ông xuống bếp lấy 1 con dao phay, cầm đi lên nhà, vào cạnh giường chỗ Tiến và Biên đang nằm. Lúc này anh Tiến nằm nghiêng, quay mặt bên trái ngủ, còn anh Biên nằm nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Ông Lệ cầm dao chém mạnh một nhát vào cổ Tiến. Sau đó, ông Lệ đã lên UBND xã Duy Tân đầu thú.Anh Biên đã gọi người thân và xe đưa anh Tiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhị Chiểu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã chết.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Lệ về tội giết người.Theo ĐOÀN QUANG (Hải Dương Online, NLĐ)