Để lại giấy ‘xã quá nghèo’ sau khi trộm két sắt

Sau khi mãn hạn 15 tháng tù giam về tội trộm cắp, Đạt vào TP.HCM mưu sinh. Khoảng 0 giờ sáng 6-9, Đạt về Hà Tĩnh và bắt taxi đến thẳng trụ sở UBND xã Tân Lộc. Tại đây, Đạt trèo tường, đột nhập bên trong, dùng xà beng cạy phá khóa bốn phòng làm việc và két sắt.





Bị can Phan Văn Đạt. (Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Sau khi lục lọi trong phòng và két sắt nhưng không có gì để trộm, Đạt lấy hai tờ giấy A4 viết “Xã Quá Nghèo” và “Hẹn dịp Sau” rồi để trên bàn UBND xã Tân Lộc, bỏ đi. Đến sáng cùng ngày, Đạt đột nhập nhà một người dân ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) phá két lấy năm cây vàng và khoảng 20 triệu đồng, trốn vào TP.HCM. Giữa tháng 9 vừa qua, Đạt bị công an bắt giữ tại TP.HCM, thu giữ hơn 80 triệu đồng cùng một số tài sản khác và bị di lý về Hà Tĩnh.