Đề nghị cách chức giám đốc thủy lợi đánh bạc

Theo công văn trên, tập thể lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã họp thống nhất 6/6 (100%) hình thức kỷ luật cách chức chủ tịch Hội đồng thành viên - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An đối với ông Mai.

Theo ông Sỹ, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An không thành lập hội đồng kỷ luật ông Mai bởi vì đã có kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của ông Mai (hành vi đánh bạc). Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã có quyết định kỷ luật cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An đối với ông Mai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cuối năm 2015, ông Mai cùng một số người đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Do số tiền ông Mai tham gia đánh bạc không đủ để khởi tố hình sự nên công an đã xử phạt hành chính ông Mai số tiền 1,5 triệu đồng.