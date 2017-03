Đề nghị công an cung cấp hồ sơ tai nạn lao động

Khi có hồ sơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ kết luận điều tra, giải quyết chế độ chính sách cho người bị tai nạn.

Trong đó có hai vụ TNLĐ chết người do điện giật tại công trình xây dựng Astella làm chết công nhân Trần Văn Thân và tại trụ điện trước nhà 1624 đường 31 khu C, dự án 131 ha làm chết công nhân Hoàng Văn Tình. Vụ TNLĐ chết người thứ ba do ngã xuống sông tại tàu VTC Star đang neo đậu tại phao DT2 (Cát Lái) làm chết nhân viên Nguyễn Xuân Tiến. Vụ còn lại do ngã từ trên cao tại Công ty TNHH Tiến Lộc (KCN Cát Lái) làm chết công nhân Lê Văn Quân.