Đề nghị hủy án, xem xét hai tội danh

Mới đây, Phó Chánh án TAND tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án và xem xét trách nhiệm hình sự ông Ngưỡng.

rong kết luận điều tra vụ mua bán hóa đơn tại Công ty Xuất nhập khẩu Camimex, Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau nhận định: Trần Quang Chiêu, nguyên phó giám đốc Công ty và Nguyễn Tín Ngưỡng - nguyên phó giám đốc thường trực đã chỉ đạo ê-kíp kết hợp với một số doanh nghiệp mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng để hưởng 1,5% tiền huê hồng, gây thiệt hại cho nhà nước 3,6 tỷ đồng. Nguyễn Tín Ngưỡng còn chỉ đạo sản xuất hàng thiếu kích cỡ và thiếu trọng lượng, xuất sang Úc, gây thiệt hại cho công ty 27 ngàn USD và 18.369 AUS”. Cơ quan điều tra đề nghị khởi tố Chiêu, Ngưỡng và đồng bọn với tội danh “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả và các giấy tờ giả có giá khác”. Với hành vi chỉ đạo sản xuất hàng kém chất lượng, Ngưỡng bị cơ quan đề nghị khởi tố tội danh “cố ý làm trái”.

Viện trưởng VKS và Bí thư can thiệp

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh thì Viện trưởng Trần Công Lộc nhiều lần làm công văn trả hồ sơ. Theo nội dung các công văn này thì không đủ bằng chứng xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tín Ngưỡng.

Cơ quan điều tra bốn lần có kết luận điều tra bổ sung khẳng định Ngưỡng có tội nhưng Viện vẫn tìm cách khước từ.

Ngày 1-7-2005, Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau Trần Công Lộc đã ký báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau xin miễn tố cho Ngưỡng. Ngày 25-10-2005, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình đã đồng ý đề xuất của VKS: “đối với các cá nhân khác thì xử lý nghiêm; riêng trường hợp Nguyễn Tín Ngưỡng thì đồng ý báo cáo đề xuất của Viện trưởng VKS”.

Cần phải nói thêm, trong khi Viện trưởng đề xuất miễn tố thì một tháng sau, Viện phó ký cáo trạng khẳng định Nguyễn Tín Ngưỡng có tội. Khi Bí thư Tỉnh ủy ký công văn đồng ý miễn tố cho Ngưỡng thì cũng hai tháng sau, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau có kết luận điều tra bổ sung giữ quan điểm khởi tố Ngưỡng.

Tuy nhiên, trước “sức mạnh” của công văn miễn tố của ông bí thư tỉnh ủy, vụ án qua hai cấp xét xử Ngưỡng trở thành người có liên quan. Trần Quang Chiêu và một số thuộc cấp được hưởng án treo; nguyên phó giám đốc Trần Văn Hoàng và kế toán trưởng Vương Trung Tuấn bị phạt ba năm tù giam.

Bản án tuyên xử xong, nhiều đơn thư tố giác có dấu hiệu “chạy án”. Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ - Bộ Công an, thiếu tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Giám đốc Công an Cà Mau, đã bất bình và kiến nghị TAND tối cao, VKSND tối cao, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiến hành xác minh làm rõ. Thiếu tướng khẳng định: Qua hồ sơ tố giác, vụ án có dấu hiệu “chạy án”.

Đề nghị hủy án vì để lọt tội phạm

Ngày 21-8, TAND tối cao đã có kháng nghị số 20/2007/HS-TK. Tại bản kháng nghị này, Phó Chánh TAND tối cao Đặng Quang Phương đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND tối cao xem xét.

Theo bản kháng nghị trên, việc xem xét tội danh của các bị cáo trong vụ án trên là không đúng. Theo Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BCA- TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn: “Người nào có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng trái phép hóa đơn đó để lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 của Bộ luật Hình sự”. Vì vậy, hành vi phạm tội của Trần Quang Chiêu và đồng bọn phải bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối với Nguyễn Tín Ngưỡng, kháng nghị khẳng định: “với tư cách là phó giám đốc công ty có tham gia bàn bạc về việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời Ngưỡng còn tiếp sức giúp các bị cáo trong việc cho các xí nghiệp tạm ứng tiền mặt không qua hệ thống để gom hàng nhưng VKS không truy tố hành vi này là bỏ lọt tội phạm.

Về hành vi của Ngưỡng chỉ đạo sản xuất hàng sai kích cỡ, thiếu trọng lượng... bị cơ quan điều tra khởi tố và đề nghị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là có căn cứ nhưng VKS đình chỉ là không đúng. Đề nghị VKSND tối cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tín Ngưỡng”.

Từ đó, TAND tối cao đã kháng nghị đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án.