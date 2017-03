Chiều 20-2, Nguyễn Văn Hải đột nhập nhà một người dân ở xã Hưng Đông, TP Vinh trộm máy bơm nước và gà, ngỗng của nhà này thì bị phát hiện, tri hô.



Lúc này Thượng úy Đậu Vĩnh Thành (cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) đang đưa phạm nhân đi lao động cải tạo trồng rau gần đó đã cùng phạm nhân Nghĩa truy bắt kẻ trộm. Chạy khoảng 500 m, Hải nhảy xuống hồ nước nên Thượng úy Thành và phạm nhân Nghĩa lao theo khống chế, bắt kẻ trộm giao Công an TP Vinh.