Đề nghị khen thưởng phạm nhân cùng quản giáo nhảy xuống nước bắt trộm

(PLO)- Chiều 21-2, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, trú tại Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.