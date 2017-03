Đề nghị khởi tố 4 đối tượng giả sư đi lừa

Các đối tượng gồm: Đỗ Minh Tuấn (32 tuổi, trú quán tại xã Chroroh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai), Đỗ Hoàng Tâm (32 tuổi), Nguyễn Minh Sang (24 tuổi) và Nguyễn Văn Ten (34 tuổi) đều trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.



Bốn đối tượng giả sư lừa tiền

Cụ thể, ngày 23/12/2010, cả 4 đối tượng trên cải trang thành các nhà sư đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Hưng Phú, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) bán nhang.

Một tên tự giới thiệu mình là Tuấn - sư trụ trì một chùa ở thị xã Ayun Pa, rồi nói nhà chị Hiền đang có vận hạn đen và nhiều vấn đề mê tín khác. Muốn giải hạn thì phải đưa tiền cho chúng để về chùa cúng cơm chay. Chị Hiền tin và đưa cho 4 đối tượng trên số tiền 2,5 triệu đồng.

Lừa lấy được của chị Hiền, các đối tượng tiếp tục đến bán nhang và lừa chị Trần Thị Mến với chiêu thức nói con trai của chị Mến (cháu Nguyễn Ngọc Diện, SN 2000) đang gặp hạn nếu không giải thì sẽ có chuyện không hay. Nghe vậy, chị Mến lo sợ, ngay lập tức đưa cho các đối tượng trên 3 triệu đồng để về chùa cúng giải hạn.

Sau khi xác minh ở thị xã Ayun Pa không có chùa nào có những nhà sư mang tên như các đối tượng đã nói, chị Hiền và chị Mến đến trình báo với Công an huyện Krông Pa.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa triển khai lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh truy bắt các đối tượng. Đến ngày 27/12/2010, các đối tượng trên đã ra đầu thú trước cơ quan Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai: ngoài việc đóng giả nhà sư lừa tiền của nhân dân địa bàn huyện Krông Pa, chúng đã thực hiện các vụ lừa tiền ở huyện Đức Cơ, thị xã An Khê và một số địa phương khác trong tỉnh Gia Lai.

Theo Thiên Thư (Dân trí)