Đề nghị khởi tố hành vi trộm cắp trong hàng trăm vụ "câu" điện

Trước đó, trong năm 2012, ngành điện thành phố cũng phát hiện hơn 1.300 vụ trộm cắp điện với số lượng hơn 12 triệu kWh. Trong các năm trước nữa, tình hình cũng phức tạp không kém.

Thủ đoạn trộm cắp điện phổ biến nhất là lấy cắp trước hệ thống đo đếm (hơn 37%); tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm bằng cách khoan lỗ điện kế, phá hoặc làm giả chì niêm phong, cô lập tín hiệu đo đếm (chiếm gần 30%); sử dụng nam châm đặt trên điện kế…

Một vụ vi phạm trộm cắp điện ở TPHCM bị phát hiện (ảnh minh họa)

Theo EVN TPHCM, tình hình trên vẫn diễn biến phức tạp vì khi hành vi trộm cắp điện bị phát hiện, ngành điện cũng chỉ có thể xử phạt bằng cách truy thu số tiền điện bị mất cắp, không đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, hầu hết số vụ trộm cắp điện bị phát hiện có số lượng điện bị trộm cắp trên 3.000 kWh, đủ điều kiện để đưa ra xử lý hình sự nhưng thực tế chưa có 1 vụ nào bị xử lý hình sự.

Theo đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an thành phố, các vụ trộm cắp điện bị phát hiện lâu nay khó truy tố trách nhiệm hình sự là do không phù hợp thủ tục pháp lý. Theo quy định, chỉ khi vi phạm bị cơ quan chức năng như công an, địa phương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì trên cơ sở đó mới khởi tố hình sự được. Còn các hành vi trộm cắp điện lâu nay đều do ngành điện phát hiện và lập biên bản truy thu tiền điện, không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ngoài ra, kết quả giám định gian lận điện hay không lâu nay cũng do Trung tâm giám định của ngành điện lực làm, không có trung tâm nào khác chịu làm. Nếu ra tòa việc này có thể bị đánh giá là không khách quan, chứng cứ nhiều khả năng không được chấp nhận.

Trước vướng mắc trên, UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với EVN HCMC và UBND các quận-huyện tổ chức thực hiện đúng trình tự và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; biên bản vi phạm hành chính phải do người đúng thẩm quyền lập. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các thủ tục để chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng ngay trong quý IV năm 2013.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Công Thương trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán các thiết bị được dùng để trộm cắp điện. Sở Khoa học và Công nghệ cần đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện giám định thiệt hại, giám định thiết bị trộm cắp điện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Tùng Nguyên (Dân trí)