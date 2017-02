Đề nghị khởi tố vụ cựu binh 62 tuổi bị đánh

Ngày 2-2, Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Tiến Vin), cho biết đã cùng con gái ông Vin tới trụ sở Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.



Ông Vin được xác định là người cựu binh đã bị một nhóm thanh niên hành hung dã man vào ngày 25-1 vừa qua, vì cho rằng ông này gây va quẹt vào ô tô nhưng đã bỏ chạy.



Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự được ông Vin đồng kính gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ.

Trong đơn, ông Vin đã đề nghị các cơ quan tố tụng nêu trên khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104 BLHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho ông.



Gia đình ông Nguyễn Tiến Vin đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên hành hung ông. Ảnh cắt từ clip

Ông Vin cho rằng hành vi của nhóm thanh niên này là côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, và gây tổn hại sức khoẻ cho ông, chỉ vì cho rằng xe thương binh do ộng điều khiển quệt vào xe của họ…

“Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận đơn và cho biết sẽ vào cuộc điều tra rõ. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng gia đình ông Vin phối hợp với công an trong việc cung cấp các chứng cứ liên quan” – LS Thơm cho hay.



Trong một diễn biến khác, hiện tại, ông Vin vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).



Trước đó, khoảng hơn 16 giờ chiều 25-1, ông Vin đi xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) trên quốc lộ 6 cũ đi về nhà. Khi tới đoạn gần trụ sở Phòng LĐ-TB&XH huyện Chương Mỹ, xe ba gác của ông vướng vào chiếc ô tô phía trước.

Cho rằng ông Vin gây ra va quẹt rồi bỏ chạy, nhóm thanh niên đuổi theo, chặn lại rồi dùng hung khí, lao vào đánh đập ông Vin dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Mặc dù người dân đã can ngăn, đề nghị đưa lên công an để giải quyết, nhưng người được cho là chủ xe ô tô vẫn lao vào chửi bới, tát liên tiếp vào mặt ông Vin.

Nhiều người dân tại hiện trường phải tiếp tục lên tiếng can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Ông Vin sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị. Thương tích ban đầu xác định bị rạn xương bả vai bên phải và một số thương tích trên người.

Được biết, ông Vin (62 tuổi) đang được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khỏe 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả. Ông chạy xe ba gác được khoảng 20 năm nay.