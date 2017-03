Đề nghị phạt tiền và tịch thu 3 trụ bơm của một cây xăng

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban 127) tỉnh Long An gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Long An xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với chủ cây xăng Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An về hành vi gian lận; phạt thu nhập bất chính gần 300 triệu đồng, đồng thời tịch thu 3 trụ bơm là phương tiện gian lận người tiêu dùng (trị giá trên 200 triệu đồng).

Sở Công thương Long An cũng cho biết đang xem xét về khả năng thu hồi giấy phép hoạt động cây xăng Nguyễn Đình Chiểu. Vào ngày 11/3, đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ kiểm tra và phát hiện cây xăng Nguyễn Đình Chiểu gắn chip điện tử, lập hệ thống điều khiển từ xa để đong thiếu xăng, dầu cho người tiêu dùng với số lượng lớn. Theo Nhã Phong (CAND)