Đề nghị triệu tập 12 cán bộ Ngân hàng Vietinbank

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 16.11.2011 và đến nay đã khởi tố 10 bị can là nhân viên tại Vietinbank Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Qua quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận: Từ tháng 1 đến 6.2011, có “trích” 218 triệu đồng trong số tiền tham ô để “cho riêng” 15 cán bộ tại Vietinbank VN. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh đã ủy thác cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) làm việc với những người có liên quan. Tuy nhiên, qua làm việc, các cán bộ trên không thừa nhận việc nhận tiền từ các bị can. Mới đây, các ngành nội chính tỉnh Trà Vinh đã có cuộc họp, yêu cầu cơ quan CSĐT phải tiến hành đối chất với các bị can mới có thể kết luận điều tra vụ án. Cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập lần thứ 3.

Theo hồ sơ vụ án, Vietinbank Trà Vinh ký hợp đồng môi giới huy động vốn với nhiều cá nhân, tổ chức với mức phí 0,2 - 0,4%/tháng trên số tiền môi giới (cao hơn nhiều lần so với quy định của NHNN là không vượt quá 0,02%/trị giá từng món giao dịch). Qua kiểm tra 97 hồ sơ phát hiện số tiền chi hoa hồng môi giới lên hơn 1,2 tỉ đồng. Qua xác minh thì có một số người cho biết không ký tên, không nhận tiền, không môi giới cho ai gửi tiền tại Vietinbank Trà Vinh và không biết người gửi tiền.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tại Vietinbank Trà Vinh đã xảy ra việc lập 177 hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng. Việc triệu tập nói trên nhằm góp phần làm rõ để có biện pháp xử lý những tiêu cực, nạn tội phạm trong ngân hàng theo quyết tâm của Chính phủ và các ngành chức năng.

