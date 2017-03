Đề nghị truy tố 1 học sinh giết người

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30-6-2011, Nguyễn Công Hậu, Lê Nguyễn Đức Nhân cùng một số bạn đến chơi đá bóng tại sân bóng đá mini Thanh Ca thuộc khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.

Bị can Nguyễn Công Hậu bị đề nghị truy tố về tội giết người

Trong lúc chơi, Hậu và Bửu (cầu thủ đội bạn) cãi nhau về bóng phạm lỗi. Do không kiềm chế, Bửu đã xô xát với Hậu. Thấy có đánh nhau, người trong gia đình chủ sân bóng ra can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Hậu mở cặp lấy dao Thái Lan cầm trên tay. Khi thấy Nhân (người đã tham gia cùng Bửu đánh Hậu) đi ngang, Hậu liền dùng dao đâm thẳng vào vùng ngực của Nhân rồi bỏ chạy. Sau khi bị đâm, Nhân đuổi theo Hậu được một đoạn thì quỵ xuống đất. Dù được một số người dân đưa đi cấp cứu nhưng Nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, Lê Nguyễn Đức Nhân tử vong do thủng tim.

Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Công Hậu đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Trong lúc phạm tội, Hậu chưa đủ 18 tuổi, đồng thời xuất phát từ nguyên nhân do Phi, Bửu, Nhân cố tình đánh Hậu gây thương tích. Tuy nhiên, hành vi mà bị can Nguyễn Công Hậu gây ra đã phạm vào tội giết người nên cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm giáo dục cải tạo bị can trở thành người công dân tốt.