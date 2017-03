Đề nghị truy tố 4 kẻ giả danh công an lừa tiền tỉ

(PLO)- Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bốn bị can giả danh công an lừa tiền tỉ.