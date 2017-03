Đề nghị truy tố 7 đối tượng giết người

Tối 30- 4-2010, khi đến khai trương quán càphê Góc Phố, nhóm của Nguyễn Lương Tiếu, Nguyễn Lương Bằng đã xảy ra xô xát với anh em Võ Huy Thiêm và Võ Văn Thông, đều trú tại Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà. Được mọi người can ngăn, hai bên đã giải tán.

Khoảng, 30 phút sau Tiếu và Bằng cầm dao đến nhà Võ Văn Thông để chém. Thông chạy trốn rồi nhờ người báo cho Công an phường Đông Lương giải quyết kịp thời.

Nhưng sau đó, Nguyễn Lương Hạt (em ruột Tiếu) đã điện thoại cho Nguyễn Thanh Long (1975), còn gọi là Long Bugi, Giám đốc của doanh nghiệp Phú Sỹ Long, vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nhờ Long thanh toán Thông.

Khoảng 2 giờ ngày 1-5, Long Bugi cùng với Nguyễn Đình Tuệ (1987), Nguyễn Lương Lớn (1984), Nguyễn Văn Trường Song, Nguyễn Đình Nhân (1988), Hồ Sỹ Tâm và Nguyễn Lương Hạt đi trên 3 xe máy mang theo 2 kiếm, gậy gỗ, tuýp nước đến nhà Võ Văn Thông, ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương - TPĐông Hà và chém Thông bị thương nặng. Nghe tiếng kêu cứu của vợ Thông, anh Võ Văn Thạo (em ruột Thông) chạy đến cũng bị các đối tượng chém bị thương.

Ngay sau đó, Công an TP Đông Hà đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Lương Hạt, Nguyễn Lương Lớn.

Các đối tượng còn lại đã lần lượt ra đầu thú gồm Nguyễn Đình Nhân, Nguyễn Đình Tuyển, Nguyễn Văn Trường Song, Hồ Sỹ Tâm.

Nguyễn Thanh Long cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi giết người có tổ chức, có dấu hiệu của loại tội phạm băng nhóm xã hội đen. Vì vậy, Công an TP Đông Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng trên. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cùng các bị can đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Quảng trị điều tra làm rõ hành vi gết người.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đã kết thúc quá trình điều tra vụ án chuyển, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)