Đề nghị truy tố ba công an xã đánh chết người

Chiều 13-2-2014, nhận được tin báo của người dân, ba công an xã nêu trên đã đưa ông Huỳnh Nghĩa (39 tuổi) về trụ sở công an xã để làm rõ về hành vi ăn trộm tiêu. Trong quá trình làm việc, công an xã cho là ông Nghĩa khai báo quanh co, không thành khẩn nên dùng dùi cui, tay đánh ông Nghĩa nhiều lần. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, các công an cho ông về nhà và hẹn sáng hôm sau sẽ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi về nhà ông Nghĩa liên tục nôn ói, co giật, kêu đau toàn thân, đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt…

Theo vợ ông Nghĩa, khi được công an cho về, chồng bà không đi được mà phải bò đến kêu cửa. Trước đó, một công an viên chở ông Nghĩa về bỏ trước cửa nhà. Trước khi đến công an, ông Nghĩa khỏe mạnh.

MINH TÍN