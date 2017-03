Đề nghị truy tố bác sĩ vứt xác phi tang hai tội

Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Mạnh Tường (nguyên bác sĩ BV Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) và bị can Đào Quang Khánh (bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường).