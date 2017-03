Đề nghị truy tố bốn bảo vệ siêu thị đánh người

Bốn bị can này là nhân viên hợp đồng của Công ty liên doanh Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 (Chi nhánh tại phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), làm bảo vệ cho Siêu thị Big C -, Biên Hòa. Chiều 15-8, bốn người này nghi ngờ anh Nguyễn Nhật Minh (ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) ăn cắp tài sản trong Siêu thị Big C nên yêu cầu anh Minh cởi quần áo và thay nhau đấm đá. Do bị làm nhục, anh Minh đã lấy một cây kéo tự đâm vào ngực trái của mình và chết. Sau đó, bốn người này đã tẩy rửa, lau chùi toàn bộ dấu vết hiện trường, xóa băng ghi hình tại phòng bảo vệ.