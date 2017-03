Đề nghị truy tố chín bị can làm giả hồ sơ thương bệnh binh

(PL)- Ngày 10-3, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố chín bị can trong vụ án làm giả hồ sơ thương bệnh binh để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn từ ngân sách nhà nước. Theo đó, các bị can bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2012, qua công tác thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ-TB&XH phát hiện một số hồ sơ đang hưởng chế độ, chính sách thương bệnh binh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có dấu hiệu làm giả. Bộ đã yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm đình chỉ trợ cấp với các trường hợp này, đồng thời kiểm tra, xác minh nguồn gốc các hồ sơ đã tiếp nhận.

Kết quả giám định cho thấy 12 hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn (không có hồ sơ gốc tại nơi chuyển đi) đều được làm giả. Sau đó, chín hồ sơ được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý, ba hồ sơ được chuyển cho các địa phương khác. Đa số người bị điều tra có tham gia bộ đội nhưng không đủ tỉ lệ thương tật để hưởng chế độ; cá biệt có người không tham gia bộ đội ngày nào vẫn làm giả hồ sơ thương binh.

Ví dụ, bị can Đỗ Tiến Cơ (62 tuổi, ngụ huyện Tân Thành) từng tham gia bộ đội và bị thương với tỉ lệ thương tật 19%, chưa đủ tiêu chuẩn để hưởng chế độ thương binh. Khoảng năm 2005, theo gợi ý của một người bạn, Cơ đã bỏ ra 15 triệu đồng để làm hồ sơ giả nộp cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bắt đầu nhận trợ cấp từ tháng 11-2006. Đến khi bị phát hiện, tổng số tiền Cơ đã nhận là gần 140 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) mặc dù chưa từng tham gia bộ đội, chưa từng bị thương nhưng cũng nhờ người quen tại Nam Định làm giả hồ sơ thương binh với giá 20 triệu đồng. Từ năm 2011, Hoa nộp hồ sơ vào Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để hưởng chế độ chính sách và đã nhận tổng cộng 39 triệu đồng. Bị can đã nộp lại ngân sách 35 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Đến nay, tổng số tiền cơ quan điều tra đã thu hồi được là gần 600 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ việc này có một phần nguyên nhân do sự bất cập trong các quy định về việc lập, di chuyển hồ sơ chế độ thương bệnh binh; khâu tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ cũng chưa chặt chẽ. Có những hồ sơ bằng mắt thường cũng có thể thấy chưa đủ điều kiện tiếp nhận, ví dụ tên gọi không đúng của Sở LĐ-TB&XH trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa phát hiện có tiêu cực ở số cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan.

